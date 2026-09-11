Rubén Torres y Marta Peñate han regresado a 'Supervivientes All Stars 3' como capitanes y, tras medirse en el juego del 'Enigma' -y después de que Jorge Javier explicara qué funciones tendrán en Honduras- ambos se han batido en su primer duelo para saber quién entregaría la inmunidad y quién nominaría de manera directa.
Pues bien, Marta Peñate ha ganado y ha otorgado inmunidad directa a un miembro de su equipo, eligiendo a Yola Berrocal, después de pensárselo y mucho. La televisiva le ha dado un fuerte abrazo a la capitana después de saberlo.
"Empezamos bien", ha dicho Rubén Torres, antes de decidir quién sería el nominado de su equipo como perdedor del duelo ante Marta Peñate. "Me voy a decantar por Alma, lo siento, porque ha hecho el mejor salto... una de cal y otra de arena", ha dicho el bombero. +
La hija de Raquel Bollo se lo tomaba de la mejor manera: "Si no era por Torres... aquí hemos venido a esto...". Y es que hay que recordar que Alma es la primera nominada de la edición, pero, además de eso, ha sido la más votada a través de Mediaset Infinity como la concursante que ha hecho el mejor salto.
En resumen, ya tenemos al primer nominado y al primer inmune de esta edición tan frenética de 'Supervivientes All Stars', que tan solo acaba de arrancar.
Posteriormente, Jorge Javier Vázquez ha comunicado que las nominaciones las viviremos en el estreno de este domingo, de la mano de Sandra Barneda, en 'Supervivientes: Conexión Honduras'.
Por último, Jorge Javier no ha querido despedirse del programa sin darle las gracias a María Lamela y agradecerla de nuevo trabajar con ella: "María, qué bien habernos reencontrado contigo. Cómo te hemos y te he echado de menos. Tengo ganas de escucharte hablar sin parar".
Ya desde el plató, Jorge Javier ha hablado de parte de todo el equipo de 'Supervivientes All Stars': "Quería decir una cosa. Todo el equipo estábamos y estamos deseando que esta decisión sea buenísima y entretenida. Y que la disfrutéis. Estamos muy nerviosos y ojalá que os lo hayáis pasado muy bien".
"Todo lo que hemos hecho esta noche es por vosotros y esta edición seguirá siendo por vosotros. Muchísimas gracias", han sido las últimas palabras de Jorge Javier antes de poner, ahora sí que sí, fin a este estreno de 'Supervivientes All Stars'.