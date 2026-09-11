Rubén Torres y Marta Peñate han regresado a 'Supervivientes All Stars 3' como capitanes y, tras medirse en el juego del 'Enigma' -y después de que Jorge Javier explicara qué funciones tendrán en Honduras- ambos se han batido en su primer duelo para saber quién entregaría la inmunidad y quién nominaría de manera directa.

"Empezamos bien", ha dicho Rubén Torres , antes de decidir quién sería el nominado de su equipo como perdedor del duelo ante Marta Peñate. "Me voy a decantar por Alma, lo siento, porque ha hecho el mejor salto... una de cal y otra de arena ", ha dicho el bombero. +

Pues bien, Marta Peñate ha ganado y ha otorgado inmunidad directa a un miembro de su equipo, eligiendo a Yola Berrocal , después de pensárselo y mucho. La televisiva le ha dado un fuerte abrazo a la capitana después de saberlo.

Las decisiones "clave" de Rubén Torres y Marta Peñate dejan al primer nominado y al primer inmune de esta edición de 'SV All Stars': "Una de cal y otra de arena"

La hija de Raquel Bollo se lo tomaba de la mejor manera: "Si no era por Torres... aquí hemos venido a esto...". Y es que hay que recordar que Alma es la primera nominada de la edición, pero, además de eso, ha sido la más votada a través de Mediaset Infinity como la concursante que ha hecho el mejor salto.

En resumen, ya tenemos al primer nominado y al primer inmune de esta edición tan frenética de 'Supervivientes All Stars', que tan solo acaba de arrancar.

Las nominaciones, el domingo en 'Supervivientes: Conexión Honduras'

Posteriormente, Jorge Javier Vázquez ha comunicado que las nominaciones las viviremos en el estreno de este domingo, de la mano de Sandra Barneda, en 'Supervivientes: Conexión Honduras'.

Las emotivas palabras de Jorge Javier

Por último, Jorge Javier no ha querido despedirse del programa sin darle las gracias a María Lamela y agradecerla de nuevo trabajar con ella: "María, qué bien habernos reencontrado contigo. Cómo te hemos y te he echado de menos. Tengo ganas de escucharte hablar sin parar".

Ya desde el plató, Jorge Javier ha hablado de parte de todo el equipo de 'Supervivientes All Stars': "Quería decir una cosa. Todo el equipo estábamos y estamos deseando que esta decisión sea buenísima y entretenida. Y que la disfrutéis. Estamos muy nerviosos y ojalá que os lo hayáis pasado muy bien".

"Todo lo que hemos hecho esta noche es por vosotros y esta edición seguirá siendo por vosotros. Muchísimas gracias", han sido las últimas palabras de Jorge Javier antes de poner, ahora sí que sí, fin a este estreno de 'Supervivientes All Stars'.

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