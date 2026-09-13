Supervivientes All Stars 13 septiembre 2026

Tanto Omar Sánchez como Yulen Pereira fueron importantes para Anabel Pantoja y, aunque lo fueron en diferentes momentos, la sombra de la traición siempre ha estado ahí. ¿Cómo será su relación?

Si hay un concurso exigente en televisión y que lleva a sus participantes al límite, ese es 'Supervivientes'. A pesar de ser una experiencia dura, la mayor parte de ellos no dudarían ante la posibilidad de regresar y volver a vivirlo todo, ahora con una seguridad extra, puesto que ya saben a qué se enfrentan y la mejor manera de afrontarlo. Esto es lo que les propone 'Supervivientes All Stars' y algunos como Omar Sánchez y Yulen Pereira no han dudado en aceptar el reto. El plan es superarse a uno mismo, en su caso, ganar es una gran meta, pero seguro que lograr llegar más lejos que la vez anterior ya cuenta como triunfo. Para los espectadores, el hecho de que estos dos hombres tengan que aprender a convivir e incluso puedan llegar a forjar una amistad es un extra. Tienen muchas cosas en común, por lo que no sería raro que con el tiempo llegaran a ser aliados, algo que ninguno de los dos descarta, tal y como han confirmado tras su primer encuentro. "Veremos qué pasa", decía Omar Sánchez a las cámaras de Europa Press a su llegada al aeropuerto.

El hecho de que ambos fueran importantes en la vida de Anabel Pantoja (en momentos diferentes) hace que todas las miradas estén puestas en ellos y en cómo será su relación. Anabel participa en la edición de 'Supervivientes de 2022', la misma en la que Yulen Pereira lo dio todo por ganar. Durante los primeros momentos ya surgieron las chispas entre ellos, que después comenzaron una bonita historia de amor que no duró demasiado. El paso de Anabel por 'Supervivientes' llegó muy poco tiempo después de hacerse oficial su divorcio de Omar, algo que sucedía tan solo cuatro meses después de su boda. Anabel Pantoja, la mujer que une a Omar Sánchez y Yulen Pereira En el año 2018, Anabel Pantoja acompañaba a su tía a un concierto en Canarias y allí coincidía por primera vez con Omar Sánchez, que quedaba prendado de la andaluza. Tras verla en una discoteca, no dudaba en escribirle para preguntarle si seguía en la isla porque en el momento en el que la vio no se atrevió a acercarse a ella. Comenzaban así una relación virtual a distancia.

Apostando al máximo por lo que sentían, Omar no dudó en sorprender a Anabel y plantarse en el aeropuerto de Sevilla cuando sabía que ella regresaba de Roma. Un detalle que ayudó a que la relación se consolidara y a que Pantoja tomara la decisión de dejarlo todo y mudarse con él a Canarias a finales de 2019. Fue una buena decisión para ambos porque poco a poco pudieron conocerse más y apostaron por completo por su relación. Omar tomaba la iniciativa, hincaba la rodilla en el suelo y le pedía matrimonio. Ella dijo que sí. Llegó la pandemia y con ella el confinamiento, por lo que la pareja tuvo que posponer su boda hasta octubre de 2021, una celebración que quedó empañada por la muerte de la abuela de Anabel. No cancelaron la ceremonia, pero la pérdida marcó el ambiente del enlace, a pesar de que los presentes intentaron disfrutar de la fiesta al máximo. Cuatro meses después, la pareja anunciaba su separación.

En abril de 2022 comenzaba 'Supervivientes' y Anabel Pantoja y Yulen Pereira estaban entre los concursantes. La química entre ellos fue inmediata y, a pesar de que el concurso de supervivencia no parece el mejor caldo de cultivo para el romance, a ellos poco les importó, dejando que los paisajes hondureños y las noches estrelladas fueran testigos de su relación y también de su pasión. La expulsión de Pereira puso en pausa la relación, aunque él dejó claro en una romántica misiva que la estaría esperando y que confiaba en que ganara el concurso. Prometía que tras el programa podrían poner en marcha todos esos planes que habían hecho en la playa, todas las escapadas que tenían planeadas y lo cierto es que cumplieron bastante porque, tras el concurso, le dieron una oportunidad a su relación mientras viajaban a lugares como Egipto o Nueva York.