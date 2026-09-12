Supervivientes All Stars 12 septiembre 2026

Albert Barranco regresa a la televisión y lo hace en 'Supervivientes All Stars': repasamos cómo es su vida, sus negocios y su relación con Olatz, con quien ha tenido altibajos

Albert Barranco forma parte de la amplia cantera de participantes de 'Mujeres y Hombres y Viceversa' que ha conseguido, con tiempo y esfuerzo, hacerse un nombre propio. Aunque no todo el mundo recuerda sus comienzos, son pocos los que no saben que es uno de los participantes más esperados de 'Supervivientes All Stars', una nueva oportunidad de demostrar que se merecía el puesto que ocupó en su edición, una nada sencilla porque se celebró en 2020. Entró en 'MyHyV' como pretendiente, pero pronto quedó claro su potencial y, en cuanto hubo ocasión, pasó a ocupar el trono, contando con pretendientas tan destacadas como Violeta Mangriñán. No encontró un amor definitivo, pero sí una nueva profesión, porque desde ese momento ha ido compaginando sus proyectos empresariales con las redes sociales y la televisión.

Albert Barranco formó parte de 'Supervivientes 2020', donde compartió concurso con Ivana Icardi, a quien de nuevo se encontrará en 'Supervivientes All Stars', después hemos podido verle en 'Los vecinos de la casa de al lado', protagonizando un bonito romance con Maica, del que ambos salieron desilusionados, sobre todo la murciana. Parecía que el amor no estaba en las cartas de Barranco, pero entonces puso rumbo a 'La isla de las tentaciones 9', donde conoció y sedujo a Helena, con quien se marchó de la mano. La relación no superó el viaje de vuelta porque en el mismo avión su camino se cruzó con el de Olatz San Emeterio, quien había sido tentadora de Rodri, hasta el momento pareja de Helena. Tras un tiempo de relación secreta, confirmaron su romance, lo que dio paso a una nueva etapa que tampoco ha estado exenta de problemas. Ahora Barranco ha puesto rumbo a Honduras y lo ha hecho con la intención de demostrar que es el mejor superviviente posible. ¿Lo logrará?

Los negocios actuales de Albert Barranco Algo de lo que se enorgullece Barranco es de haber peleado por conseguir todo lo que tiene, incluso si el camino no ha sido nada sencillo. Todo lo que ha logrado ha sido "a base de esfuerzo, cabezonería y de no bajar nunca los brazos". Terminó sus estudios con gran esfuerzo, tal y como él mismo contaba, pues no era un buen estudiante, también gracias a la ayuda y el empeño de su madre. Mucho más sencillo fue para él sacarse el ciclo formativo de electromecánica, porque es un gran aficionado a los coches y las motos, disfrutarlas, pero también arreglarlas. Entre los negocios que ha tenido a lo largo de su vida destaca un garaje de compraventa de vehículos e importación. También montó un centro de tatuajes y piercings, así como una barbería que promocionó a través de sus redes sociales, invitando a todo el mundo a darle una oportunidad a estos centros en Cornellá. Ahora está centrado en el trading y las inversiones en bolsa, consejos de éxito que comparte con sus seguidores.

Barranco: su relación con Olatz y su ruptura El éxito parece sonreírle en lo empresarial y económico, por lo menos a tenor de las imágenes que comparte en sus redes sociales, presumiendo de coches de lujo, viajes por todo el mundo y relojes de lujo que ahora se puede comprar. No es en lo único que es afortunado, porque, a pesar de las idas y venidas que ha tenido su relación con Olatz, ahora parecen estar pasando por un buen momento. Ella se ha convertido en su mejor aliada para que Albert tenga todo lo que necesita durante el tiempo que permanezca en la isla.