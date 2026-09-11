Supervivientes All Stars 11 septiembre 2026

La concursante de ‘Supervivientes All Stars 2026’ se ha reencontrado con el presentador tras mucho tiempo sin hablar y ambos han recordado el vínculo que les une

Rosa Benito ha vivido uno de los momentazos más emotivos en ‘Supervivientes All Stars 2026’. La concursante, que con 70 años se ha convertido en la participante de mayor edad que se ha atrevido a participar en el programa más extremo de la televisión, se ha reencontrado en directo con Jorge Javier Vázquez, con quien ha compartido algunos de los años más importantes de su trayectoria televisiva. Después de un tiempo distanciados, ambos han protagonizado una sincera conversación en la que han dejado claro que, pese a todo lo ocurrido en el pasado, el cariño permanece entre ellos.

"No sabes la alegría que tengo de verte" Rosa Benito ha reconocido que llevaba mucho tiempo sin hablar con el presentador y que reencontrarse con Jorge Javier en este momento tan especial le había hecho una enorme ilusión. “Quiero agradecerle a ellos, a mi familia, incluso a ti, que llevaba mucho tiempo sin hablar contigo y no sabes la alegría que tengo de verte. De verte y hablar contigo, no te lo puedes ni imaginar porque sabes que yo... te quiero, lo sabes. A pesar de todas las cosas que han pasado, pero hay que avanzar”, le ha confesado Rosa. Unas palabras que han emocionado al presentador, que tampoco ha dudado en echar la vista atrás para recordar los años que compartieron: “Hemos vivido años inigualables en la televisión y años que han sido recordados por muchísima gente, pero, sobre todo, por nosotros, porque también hemos sido muy felices”, ha asegurado Jorge Javier.

“Tenemos historia, somos historia” Rosa ha definido con una frase la relación que ambos han construido a lo largo de todos estos años: “Jorge... tenemos historia, somos historia”. La concursante también ha reflexionado sobre todo lo que ‘Supervivientes’ ha significado para ella. Más allá de los retos y las dificultades propias de la aventura, Rosa considera que el reality le ha ayudado a avanzar y a convertirse en la mujer que es actualmente. “Supervivientes’ me ha dado mucho, muchísimo. Y una de las cosas que me ha dado es avanzar en la vida, ser lo que soy y ser una mujer con 70 años que lo único que me da miedo es saltar del helicóptero”, ha explicado. Y su mensaje no se ha quedado ahí, Rosa ha querido dirigirse también a todas las mujeres de su edad, animándolas a enfrentarse a sus propios miedos: “A todas esas mujeres de mi edad que tienen miedos, de verdad, podemos, ¡y podemos con todo!”.