Chiqui ha regresado a la televisión como concursante de 'Supervivientes All Stars 2026' y en plató no estaba Iván Madrazo para defenderla . A muchos seguidores les extrañó esta ausencia porque pensaban que, habiendo sido amigos íntimos en 'Gran Hermano 10' , sería él quien estuviera sacando la cara por ella durante su aventura en Honduras. Para zanjar las dudas, el ganador de 'GH 10' ha optado por aclarar el motivo en la red social X, donde ha revelado que su amistad terminó recientemente .

Iván Madrazo ha comenzado su comunicado aclarando que Chiqui le pidió hace "un mes y medio" que fuera su defensor en plató y que él, en un principio, aceptó: "Le dije que sí, que no había ningún problema y que lo haría". Pero, poco después y tal como explica en su tuit, descubrió "varias cosas" que le decepcionaron "muchísimo" viniendo de la que había sido su amiga durante 17 años.

"La llamé para preguntarle directamente si aquello era cierto y, por la respuesta que me dio, entendí que sí lo era. Mi decepción fue enorme después de tantos años de amistad y, sinceramente, me dolió muchísimo", cuenta Iván, que decidió no ser su defensor en plató y romper la amistad que les había unido durante casi dos décadas.