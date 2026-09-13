El gran cambio de Chiqui tras alejarse de la televisión: su nueva vida y el dolor por la pérdida de su madre

Supervivientes All Stars 13 septiembre 2026

Tras un tiempo alejada de la televisión, Almudena Martínez, Chiqui, regresa a 'Supervivientes All Stars' con la intención de convertirse en la favorita

Son muchos los concursantes de 'Supervivientes' que sienten que, si hubieran sabido antes del concurso todo lo que aprendieron durante el mismo, su posición final habría sido otra muy distinta, otra mejor. Algunos de ellos tienen la oportunidad de demostrarlo en la tercera edición de 'Supervivientes All Stars', tal y como sucede con Chiqui, que ha decidido regresar a televisión y hacerlo enfrentándose a los duros retos de este programa de supervivencia. Antes de subirse al avión que la llevaría, junto con sus compañeros, de viaje a esta nueva aventura, Almudena Martínez, Chiqui, ya aseguraba que tenía la clave para el éxito. No se ha preparado demasiado físicamente para lo que le espera, "¿Tú me ves a mí cuerpo de deporte?", bromeaba, provocando las risas de los presentes, pero llega muy fuerte mentalmente, algo que para ella parece esencial para superar su tiempo de aislamiento. Será una vivencia parecida, pero, a la vez, completamente diferente, porque la Almudena que se marcha a Honduras esta vez no es la misma que lo hizo en 2014.

'Supervivientes All Star' promete convertirse en una gran experiencia para espectadores y concursantes. Permanece fiel a la esencia del programa, por ejemplo, los saltos en helicóptero, pero también estará lleno de novedades y sorpresas, haciendo que nadie pueda relajarse y nadie quiera perderse ni un detalle de lo que los concursantes, como Chiqui, ofrezcan. El gran cambio de Chiqui tras alejarse de la televisión Tal y como señalábamos antes, la Almudena que formó parte de 'Supervivientes en 2014' nada tiene que ver con la concursante que los espectadores encontrarán en esta ocasión. Han pasado más de diez años y su vida ha cambiado notablemente. Tampoco es la misma jovencita que pudieron descubrir en 'Gran Hermano 10', el programa que le dio la fama y donde consiguió conquistar a la audiencia, logrando un más que meritorio segundo plano. 'Gran Hermano' fue su gran salto a la fama y ella lo quiso aprovechar de la mejor manera posible, trabajando en el medio siempre que ha tenido ocasión. Su presencia en televisión no siempre fue constante, pero pasó a ser mucho menor a partir del año 2016, que fue el momento en el que su vida cambió por completo, porque fue cuando dio la bienvenida a su primera hija, Alma. Ahora es madre por partida doble, en 2018 llegaba al mundo su segunda hija, Bella.

Ambas niñas son fruto de su relación con Borja Navarro, con quien se casó en el año 2013 y de quien se separaba en 2019, comenzando un duro proceso de divorcio que les llevó a los tribunales. Divorciarse de Borja fue una decisión que le costó tomar, a pesar de que hacía tiempo que compartía sus dudas y problemas matrimoniales en algunas entrevistas. "Tengo que reconocer que lo he pasado muy mal y me dolió mucho, ¡pero más me dolían otras cosas que ya no! Lo malo se quedó en el fondo, muy fondo, del corazón", decía en su momento en una publicación de sus redes sociales. Atrás quedan estos problemas y ahora, regresar a televisión es para Chiqui una gran aventura que le apetece, porque últimamente lo ha pasado especialmente mal. Hace un tiempo fallecía su madre, con quien siempre había estado muy unida, y esto le afectó notablemente, haciendo que dejara su trabajo en el concesionario y buscara ayuda profesional. "Cuando falleció mi madre, me cogí la baja. Ahora, dentro de lo que cabe, estoy bien, estoy buscando trabajo porque ya me encuentro con fuerza. Me fui de la empresa para no causar problemas, no quiero arrastrar a nadie y tengo las puertas abiertas si quiero volver. He pasado una temporada muy mala. Quiero volver a la tele, ya estoy fuerte para regresar", explicaba sobre su situación personal y profesional en una entrevista. "Ha sido un proceso complicado, sigo cuidando a mi padre yo sola, y también a mis hijas. La vida es difícil. No tengo problema en decir que he necesitado ayuda psicológica porque me alejé de todo".