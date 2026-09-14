Supervivientes All Stars 14 septiembre 2026

Los supervivientes nominados por playa Sol y playa Luna en las primeras nominaciones se enfrentan en dos juegos clasificatorios por la salvación

¡Ya tenemos a los primeros nominados de 'Supervivientes All Stars'! Una lista definitiva que se ha formado esta noche tras las primeras nominaciones de la edición en la que, tras unas primeras horas de convivencia de lo más convulsas, los concursantes se han reunido en la palapa para, uno por uno, dar su voto al concursante que peor les ha hecho la estancia en los Cayos Cochinos. Algo que sucedía antes de inaugurar 'La liga de los nominados', donde los cuatro señalados han podido luchar por su salvación.

Esta noche, en 'Supervivientes Conexión Honduras', las dos playas, Luna y Sol, han vivido unas intensas nominaciones, las cuales han comenzado a forjar las primeras enemistades y alianzas de esta nueva y trepidante edición del reality más extremo de la televisión. ¡Descubre en este artículo a quién ha votado cada participante! Así han nominado los concursantes de playa Sol Los concursantes de playa Sol han sido los primeros en nominar tras 72 hora de convivencia. Estas han sido sus nominaciones: Rosa Benito a Damián: "Por afinidad"

Asraf Beno a Lola Ortiz: "Es con la que menos conversación he tenido"

Lola Ortiz a Rosa: "En las pruebas nos retrasa un poco"

Yola Berrocal a Lola Ortiz: "Por descarte"

Damián a Lola Ortiz: "Puede ser la persona con la que no congenie"

Víctor Janeiro a Lola Ortiz: "Es la que menos conozco" Tras estos votos, Lola ha sido la nominada del grupo, y, como líder del grupo, Barranco ha decidido nominar directamente a Víctor Janeiro.

Los concursantes de playa Sol viven unas primeras e intensas nominaciones

Así han nominado los concursantes de playa Luna Seguidamente, los concursantes de playa Luna se han acercado al atril uno por uno para dar sus votos. Estas han sido sus primeras nominaciones: Alma Bollo a Chiqui: "Es la única que me ha hecho llorar"

María Jesús Ruiz a Yulen Pereira: "He notado zascas. Creo que esconde mucho más que solo una sonrisa"

Yulen Pereira a María Jesús Ruiz: "La veo como una palmera de Chiqui"

Chiqui a Yulen Pereira: "Es una anaconda"

Ivana Icardi a Yulen Pereira: "No hemos hablado mucho"

Arkano a Yulen Pereira: "Mi intuición me dice que es el más impostado" Con estos votos, Yulen Pereira se ha convertido de manera clara en el nominado del grupo. Además, Omar Sánchez, líder del grupo, ha nominado de manera directa a Arkano. Víctor y Yulen, cara a cara por la salvación en 'La liga de nominados' Tras las nominaciones y, por primera vez en el programa, María Lamela ha anunciado a los concursantes una nueva dinámica, la 'Liga de los nominados', dos durísimas pruebas clasificatorias en las que los concursantes nominados por sus compañeros lucharán cada domingo por el mayor de los privilegios: salir de la lista definitiva justo antes de abrir la votación, librándose así de la expulsión.

Yulen Pereira y Víctor Janeiro se enfrentan en 'La liga de nominados' por la salvación: así han quedado la lista de nominados

Víctor, Lola, Yulen y Arkano han sido los cuatro concursantes nominados que han inaugurado esta dinámica y lo han hecho en 'El reto de Orión'. Este juego consistía en atravesar una estructura de madera para alcanzar unos balones, los cuales debían encestar en una canasta. Victor y Yulen han sido los primeros en encestar todos sus balones, pasado a la siguiente fase. Una segunda fase de infarto en la que los dos concursantes se han mantenido muy igualados, esforzándose por superar el reto bajo las fuertes rachas de viento. Los dos han protagonizado un autentico duelo de titanes, aunque, finalmente ha sido Yulen el que se ha impuesto a su compañero. Esta es la lista definitiva, tras la eliminación de Alma Además, esta noche hemos podido conocer el estado de salud de Alma, después de haber tenido que ser evacuada de la playa para recibir atención médica. La concursante, que estaba nominada por decisión del capitán Torres, ha conocido esta noche la decisión de los médicos en cuanto a su permanencia en el concurso. Lamentablemente, su condición le ha impedido continuar.

Estos son los primeros tres nominados definitivos de 'Supervivientes All Stars'