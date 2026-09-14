Rosa Benito se ha mostrado contundente ante las críticas de Chiqui en 'Supervivientes All Stars' desde la otra playa sobre su relación con Amador Mohedano. Y es que según la ex de 'Gran Hermano' , "el contenido de Rosa está caducado": "Encima te prohíbe hablar de Amador... pues no sé de qué vamos a hablar, si es quien es por Amador Mohedano".

Chiqui le ha recordado a Rubén Torres además que el hermano de Rocío Jurado "estuvo en su edición": "El personaje realmente es Amador Mohedano, no Rosa Benito, lo que pasa es que Rosa se hizo...", ha destacado Chiqui, sin pelos en la lengua y resolviéndole todas las dudas a Rubén Torres.

Ya durante la gala, Sandra Barneda le ha preguntado de manera directa a Rosa Benito si ella ha prohibido en algún momento que se hable de Amador Mohedano, a lo que esta ha señalado que no, además de recordar a todos que la que está concursando es ella: "No hay por qué meter a nadie".

"Creo que me merezco ya ser libre, tener mi propia identidad y no tener que depender de nada ni de nadie", ha dicho Rosa Benito. Sus palabras no se han acabado ahí: "Es el padre de mis hijos, el hombre que más he querido y el hombre de mi vida... con eso te lo digo todo".