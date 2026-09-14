Rosa Benito se ha mostrado contundente ante las críticas de Chiqui en 'Supervivientes All Stars' desde la otra playa sobre su relación con Amador Mohedano. Y es que según la ex de 'Gran Hermano', "el contenido de Rosa está caducado": "Encima te prohíbe hablar de Amador... pues no sé de qué vamos a hablar, si es quien es por Amador Mohedano".
Chiqui le ha recordado a Rubén Torres además que el hermano de Rocío Jurado "estuvo en su edición": "El personaje realmente es Amador Mohedano, no Rosa Benito, lo que pasa es que Rosa se hizo...", ha destacado Chiqui, sin pelos en la lengua y resolviéndole todas las dudas a Rubén Torres.
Ya durante la gala, Sandra Barneda le ha preguntado de manera directa a Rosa Benito si ella ha prohibido en algún momento que se hable de Amador Mohedano, a lo que esta ha señalado que no, además de recordar a todos que la que está concursando es ella: "No hay por qué meter a nadie".
"Creo que me merezco ya ser libre, tener mi propia identidad y no tener que depender de nada ni de nadie", ha dicho Rosa Benito. Sus palabras no se han acabado ahí: "Es el padre de mis hijos, el hombre que más he querido y el hombre de mi vida... con eso te lo digo todo".
Chiqui ha aclarado en pleno directo que cuando habla de Amador "no es para quitarle mérito a Rosa Benito". Aun así, ha apuntado que Rosa Benito empezó en sus primeros años porque era la mujer de Amador Mohedano, cuñada de Rocío Jurado.
En ese momento, Rosa Benito ha intervenido para pronunciarse de nuevo: "Estoy súper orgullosa de esa familia, que es mi familia, la familia de mis hijos y mis nietos. Y estoy súper orgullosa de pertenecer a esa familia. Pero creo que tengo una vida y que merezco y necesito ser libre".
"Yo estoy aquí por ser Rosa Benito. He trabajado con Rocío 20 años de mi vida. Hemos sido muy felices Amador y yo. Hay que avanzar en la vida y las mujeres separadas y divorciadas tenemos derecho a ser lo que somos hoy en día, mujeres auténticas y tirar para adelante", ha concluido Rosa Benito.