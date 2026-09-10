Los supervivientes arrancan su aventura: Todos los saltos de los concursantes desde el helicóptero

Supervivientes All Stars 11 septiembre 2026

No te pierdas todos los saltos desde el helicóptero de los concursantes

Ha llegado el gran día para los concursantes de 'Supervivientes 2026'. Los 14 participantes arrancan su aventura pero, para poder llegar a las playas de Honduras primero tienen que vencer sus miedos y subirse al helicóptero. Aquí encontrarás todos sus saltos recopilados:

Víctor Janeiro, Arkano e Ivana Los primeros en subirse al helicóptero han sido Víctor Janeiro, Arkano e Ivanna, siendo el primero de ellos en lanzarse el torero. Le sigue el rapero, quien recordando su paso por el concurso, ha vuelto a improvisar antes de lanzarse al agua. Por último, Ivana, quien ha recordado su romance con Hugo Sierra.

María Jesús y Barranco El segundo turno es para María Jesús, Barranco y Rosa Benito. La ganadora de la primera edición de 'GH DÚO' ha celebrado su tercer aniversario con su marido como casados con su salto desde el helicóptero, mientras que Barranco ha emocionado a su pareja Olatz con su romántica dedicatoria. Y, aunque la colaboradora de televisión ha intentado saltar, los nervios le han pasado una mala jugada y su turno ha tenido que esperar.

Omar, Yulen y Lola Ortiz Los tres siguientes concursantes en saltar desde el helicóptero son Omar, Yulen y Lola Ortiz. Después de que Yulen dedicara el salto a su hijo, Jorge Javier Vázquez le preguntaba al exmarido de Anabel Pantoja por sus sentimientos por ella actualmente. Lola Ortiz, por su parte, mostraba su euforia al volver a Honduras antes de lanzarse.

Damián, Yola y Chiqui Damián vuelve a 'Supervivientes All Stars' por todo lo alto pidiendo al helicóptero que suba la altura para poder tirarse. Yola Berrocal viene totalmente preparada para la ocasión ya que sus padres le regalaron un traje especial para "espantar a los tiburones". Por último, Chiqui se emociona al hablar del motivo por el que no ha estado en televisión en este tiempo antes de saltar al mar.

Alma Bollo, Asraf y Rosa Benito Abrazada a Asraf, Alma Bollo recordaba su conflicto en 'Supervivientes 2023' antes de tirarse del helicóptero decidida. El marido de Isa Pantoja, al contrario que Damián, prefiere que le bajen un poco el helicóptero por su miedo a las alturas. Por último, Rosa Benito se decide y acaban saltando con gran valentía convirtiéndose así en la concursante con más edad del concurso.

Alma Bollo abraza a Asraf Beno en el helicóptero