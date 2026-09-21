Supervivientes All Stars 21 septiembre 2026

Asraf Beno atraviesa uno de sus momentos más complicados en ‘SV All Stars’ después de protagonizar varios enfrentamientos con sus compañeros y ¡llega a plantearse su continuidad en el reality!

Asraf Beno, concursante de 'Supervivientes All Stars 3', ha vivido este domingo una de sus noches más complicadas. La pareja de Isa Pi está en el punto de mira de su grupo con varios enfrentamientos que ha mantenido ya. Enfrentamientos que se han trasladado a la gala emitida en Telecinco y que han terminado con un Asraf Beno pidiendo abandonar el concurso y completamente al límite.

En primer lugar, un coco le ha señalado en su grupo, después de que Asraf advirtiera que no había cocos suficientes para todos los días, lo que ha generado que todos se le echen encima. Marta Peñate en directo ha contado que cuando dijo eso Asraf este se había comido una lata, a diferencia del resto. Pero lejos del coco, un tenso momento con Damián Quintero le ha vuelto a poner en el centro de la diana. Tras este tenso momento, según Asraf, cuando él opina es visto por el resto como "imposiciones" o "exigencias", algo que no ocurre con el resto del grupo.

Asraf Beno, al límite en ‘SV All Stars’, pide abandonar tras sus broncas con sus compañeros: “No quiero estar aquí”

Víctor Janeiro se ha unido al resto de concursantes en contra de Asraf para decirle lo siguiente: "Sin ánimo de ofender. Por la mañana te adelantas a todo y nos sacas a todos de nuestras casillas". "Estás diciendo algo muy grave", ha subrayado Asraf, que ha señalado que sabe "de qué palo van todos". Pero los enemigos se le han ido acumulando a Asraf, esta vez con Rosa Benito que ha estallado contra él al ver que este metía a "todos en el mismo saco": "Habla de Damián... ¡nadie te está atacando, te sientes así porque te crees el rey del mambo! ¡Me sacas de quicio!". Asraf ha subrayado que va a pasar a no hacer nada y que ya se planteó irse en un momento dado precisamente porque cree que haga cualquier cosa va a ser criticado por ello. Damián Quintero ha protagonizado otro choque con él: "No manipules", le ha dicho el medallista olímpico a Asraf... y luego Marta Peñate de nuevo. Ya al término del programa, la cámara ha enfocado a Asraf Beno, que se estaba tapando con la mano la cara totalmente descompuesto, destrozado y envuelto en lágrimas. "Perdonadme, Asraf, ¿qué ocurre?". María Lamela ha contado que durante la publicidad se había ido del Oráculo de Poseidón superado por la situación y sus sucesivas broncas con sus compañeros.

Asraf Beno, desbordado en ‘SV All Stars’, pide abandonar el reality tras varias broncas: “No quiero estar aquí”