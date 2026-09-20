Rosa Benito, 15 años después de ganar ‘Supervivientes’: así ha cambiado su vida

Supervivientes All Stars 20 septiembre 2026

'Supervivientes' cambió la vida de Rosa Benito. Su triunfo en el programa desencadenó una serie de cambios que le han llevado hasta donde está hoy día

Un concurso como 'Supervivientes' puede cambiarte la vida, por eso no es raro que, ante la posibilidad de participar en una nueva edición junto con otros exparticipantes, muchos de ellos se lancen de cabeza. Las ganas por mejorar la posición obtenida en el intento anterior suele ser la mayor motivación, no así con Rosa Benito, porque ella fue la flamante ganadora de la suya y ahora llega para cumplir otro hito en 'Supervivientes All Stars'. Benito es una de las que puede decir sin riesgo a equivocarse que su vida cambió por completo una vez que regresó a España tras la experiencia. El concurso fue un punto de inflexión que le invitó a replantearse muchas de las cosas que hasta el momento había dado por sentado y tomó decisiones que, aunque puedan parecer un tanto radicales, le sirvieron para tomar las riendas de su vida y llevarla hacia donde ella quería. Ahora, quince años después de ese triunfo, ha regresado a Honduras y lo hace convertida en una mujer muy diferente.

Esta vez no se espera que Amador Mohedano acuda a verla a la playa, incluso si en su día protagonizaron uno de los momentos más recordados del programa, porque una de las decisiones que tomó a su regreso fue la de separarse… y esta tan solo fue la punta del iceberg. La vida de Rosa Benito tras ganar ‘Supervivientes’ Evidentemente, hay cosas que no han cambiado, sus hijos siguen siendo una prioridad, de hecho, su hija Rosario es la encargada de defenderla desde plató, también ha estado muy centrada en cuidar de sus nietos, sobre todo durante los periodos en los que los pequeños tienen vacaciones. Su papel como abuela es uno que le llena de orgullo y que ha querido priorizar, aunque también compaginar con su vida laboral. Otras muchas cosas ya no son iguales a cuando tomó la decisión de aceptar la propuesta de Supervivientes. Su paso por Honduras le cambió la vida y ella misma lo reconocía una vez finalizado el concurso. "Ya no soy ni la cuñada de Rocío Jurado, ni la mujer de Amador Mohedano. Soy Rosa Benito. Mi vida empieza ahora", decía en un reportaje para Lecturas. Rosa llegaba a la isla con una gran mochila, llevaba toda la vida cuidando de su casa, de su marido, de sus hijos, trabajando dentro y fuera (fue durante muchos años peluquera, confidente y ayudante de Rocío Jurado). "Me di cuenta de todo lo que había perdido el día que jugamos a las películas con mímica y yo no podía jugar. No había visto nada".

Rosa volvió de la isla con ganas de vivir nuevas experiencias y, aunque en un primer momento su intención era hacerlo al lado de su marido, las cosas entre ellos pronto se torcieron. Los problemas del matrimonio fueron cada vez más evidentes y las deudas que acumularon con Hacienda tampoco ayudaron. Todo saltó por los aires cuando se descubrió la venta de varias propiedades a espaldas de Rosa. Comenzaba una nueva vida para Rosa y no lo hacía de la mejor manera porque era necesario pagar las deudas que se habían acumulado durante el matrimonio, para ello se vendieron varias propiedades, incluyendo el piso de Chipiona que tenían a medias. Para poder venderlo, Rosa primero tuvo que comprar la parte de Amador en subasta pública, para así poder tener el control total de la propiedad. Su venta en 2019 hizo que pudiera quedar en paz con Hacienda. Actualmente vive en un ático situado en Torrejón de Ardoz.