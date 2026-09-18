La salvación de un nominado a través de dos espectaculares juegos, apertura de votaciones y el balance de la aventura de Lola Ortiz en plató, en 'Supervivientes All Stars. Conexión Honduras'

‘La Liga de los Nominados’ volverá a dictar sentencia: dos espectaculares juegos, que disputarán los cinco candidatos a la expulsión -Asraf Beno, Laura Cuevas, Rosa Benito, Yola Berrocal y Yulen Pereira- , servirán para salvar a uno de ellos -el ganador final- y reducir a cuatro la lista de nominados que se enfrentarán a la segunda expulsión. Será en la segunda gala de ‘Supervivientes All Stars. Conexión Honduras’ que Sandra Barneda y María Lamela conducirán este domingo (22:00h) en Telecinco y Mediaset Infinity.

Tras la apertura de votaciones para la expulsión, el resto de supervivientes se enfrentará a un juego épico con una importantísima recompensa como premio que paliará las duras condiciones que están viviendo actualmente en Laguna Cacao. Además, se abrirá nuevamente el ‘Oráculo de Poseidón’, donde los supervivientes podrán abordar los conflictos y diferencias de su convivencia.

Por último, Lola Ortiz, primera expulsada de la edición, hará balance de su participación en una entrevista en el plató.

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