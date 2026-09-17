Lola Ortiz ha sido la elegida por los seguidores de 'Supervivientes All Stars' a través de Mediaset Infinity como la primera expulsada del reality de Telecinco tras su pasada nominación y no haberse salvado esta semana. Y, sin duda, su marcha ha quedado marcada por la emoción que ha sentido un concursante al saber que ya no conviviría más con ella: se trata de Albert Barranco .

"No se puede retrasar más", ha dicho Jorge Javier Vázquez instantes antes de descubrir quién sería la primera expulsada de Honduras. "Es la peor", ha señalado el presentador, argumentando que llegar a un concurso así e irte el primero tiene que ser muy duro.

Y es que, sin duda —y a pesar de lo difícil que está siendo este inicio de aventura para todos los concursantes—, no hay ningún superviviente que no quiera seguir y alzarse con el ansiado maletín.

Llegado el momento, Jorge Javier Vázquez ha pronunciado la mítica frase: "Los espectadores de 'Supervivientes All Stars' han decidido con sus votos en la app de Mediaset Infinity que el concursante salvado sea... ¡Arkano!".

Barranco, muy afectado tras la marcha de Lola Ortiz

El rapero le ha hecho una especie de reverencia a Lola y se ha ido a abrazar a los suyos, en contraste con Lola... y con Barranco, compañero de playa de la ya exconcursante, que ha cambiado por completo el semblante de la cara y a quien se le ha visto destrozado.

De hecho, al verle, Lola se ha ido a abrazarle: "Nos vemos fuera", le ha dicho al concursante. María Lamela ha llamado a Lola y ha confesado que le da mucha "pena" que se vaya ya tan pronto: "Menuda semana... ha sido un auténtico gusto estar contigo esta semana, ha sido un privilegio tenerte".