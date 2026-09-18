Supervivientes 18 septiembre 2026

El presentador ha lanzado una inesperada teoría durante la gala sobre una posible pareja y ha dejado a los protagonistas sin palabras

Jorge Javier ha protagonizado uno de los momentos más divertidos de la segunda gala de 'Supervivientes All Stars 2026' al desvelarle a los concursantes una inesperada teoría sobre las relaciones entre ellos. El presentador ha señalado que podría haber una conexión especial entre dos concursantes, un vaticinio que ha pillado completamente por sorpresa a los dos protagonistas. "Esta no la he visto venir", decía él, mientras que ella aseguraba haberse quedado "en shock".

El momento se ha producido después de un tenso enfrentamiento entre Yulen y María Jesús Ruiz. El esgrimista explicaba que se había sentido un poco fuera de lugar en la convivencia con su grupo y reconocía que no había caído en la playa en la que más afinidad pudiera tener. Además, señalaba que algunos compañeros tienen más experiencia en realities que él y que eso podía marcar diferencias. Yulen se refería concretamente a María Jesús, que intervenía entonces para reprochar a su compañero su manera de desenvolverse en el concurso. La andaluza le ha acusado de ser "un tibio" y de intentar "quedar bien con todo el mundo" sin mojarse a la hora de dar su opinión.

María Jesús esperaba que surgiera algo entre Lola y Yulen María Jesús, además, ha sorprendido al revelar que tenía una particular ilusión dentro del concurso: "Tenía la ilusión de que entre Lola y Yulen floreciera cualquier ilusión. Entonces yo siempre he pensado que cada vez que se iban a estar en la ventana juntitos un rato era para conocerse a ellos, para iniciar algo bonito". La concursante ha contado que cuando veía a ambos juntos en la ventana pensaba que estaban aprovechando esos momentos para intimar, sin embargo, ha asegurado que su decepción ha sido enorme al descubrir que lo que hacían era hablar de los demás: "Parece ser que se dedican a otras cosas, como a rajar". Yulen se ha defendido de las acusaciones y ha insistido en que, cuando ha tenido algún problema con María Jesús, se lo ha dicho directamente, pero el consenso entre ambas posturas estaba lejos de llegar. En mitad de la discusión, Jorge Javier tomaba la palabra para cortar la discusión con una revelación completamente inesperada.

La teoría de Jorge Javier sobre Yulen e Ivana "Yo tengo que decir que creo que van a producirse miradas, si no se han producido ya...", ha comenzado diciendo el presentador. Y ha continuado la frase poniendo sobre la mesa unos nombres que nadie esperaba en ese momento, por supuesto, mucho menos los protagonistas: "Me da la impresión... entre Julen e Ivana". La reacción del público no se ha hecho esperar y los gritos de sorpresa han inundado el plató, tanto que se han escuchado en la palapa. Jorge Javier, además, se ha fijado inmediatamente en la reacción de Ivana, que había evitado mirar a Yulen justo después de escuchar su comentario. "¡Mírala! ¡Mírala! Ha sido incapaz de mirarle", ha señalado el presentador, convencido de que su teoría había provocado una reacción muy significativa: "De verdad, es que soy listo, ¡jod**!".