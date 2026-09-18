Sin embargo, en palapa Marta está más disgustada al no comprender en qué se basan los habitantes de la otra playa para hablar de ella como lo hacen y trata de explicarse sobre una afirmación que previamente había hecho. Es en ese momento cuando la tensión aumenta y Marta Peñate acaba derrumbándose.

Marta Peñate y Asraf han tenido "una movida" por la pesca en ' Supervivientes All Stars 3 '. Y es que el marido de Asraf consideraba que, al ser capitana y "no estar concursando", ella se debía quedar fuera de la canoa: "Si estuviese en tu situación, yo dejaría a los concursantes ir".

Marta Peñate se rompe por completo

Mientras que Asraf opina que la capitana se cree "superior a los demás" porque los demás "lleven menos años": "Se cree la reina de Mediaset". Una opinión que comparte Ivana, quien asegura que la capitana tiene "aires de superioridad".

"Lo que yo creo es que en otra vida os he tenido que hacer algo para esta inquina tan absurda", reacciona indignada Marta Peñate. Además, considera que solo lo dicen aquellos con los que no se lleva bien y señala: "La humildad es lo que más me gusta a mi en la vida".

Un comentario que hace saltar a quienes la critican hasta que, finalmente, Marta se lleva las manos a la cabeza y acaba completamente rota.

Al volver de publicidad y batirse en el juego de capitanes, Marta Peñate continúa "destrozada": "Tonta de mí que pensaba que iba a venir a pasármelo bien". Sin embargo, Ivana considera que nada de lo que ha dicho ha sido "tan grave como para que le afecte de esa manera".

"Creedme que, como soy yo, ojalá que no me vierais llorar porque lo que más deseo es que no me veáis llorar después de que me deis caña", señala la pareja de Tony Spina. No obstante, es Chiqui quien se levanta a pedirle disculpas a Marta Peñate.