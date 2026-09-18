Supervivientes All Stars ha vuelto por todo lo alto y si tú quieres empezar el día a lo grande, lo que debes hacer es escuchar la su Playlist Oficial. La mayor aventura de la televisión ha regresado a nuestras vidas y te contamos cómo es su banda sonora para que descubras todos los éxitos que suenan en el programa.

La selección musical que hemos realizado para el reality está formado por temas de todos los géneros y para todos los gustos, una cuidada playlist en la que reina la diversidad, ¡como la de los concursantes de esta edición!

De Álvaro de Luna o Marta Santos a Miley Cyrus o PinkPantheress con Zara Larsson... así suena la música de 'Supervivientes All Stars'

Para la música de esta tercera edición de Supervivientes All Stars hemos confiado en los mayores hits tanto en lo nacional como en lo internacional, aquellos virales que no te sacas de la cabeza y posibles nuevos descubrimientos a los que dar una oportunidad. Una playlist en constante actualización, ya que iremos renovándola cada semana, para que siempre tengas algo nuevo que escuchar de tus artistas favoritos y estar al día de las últimas tendencias.

¿Qué te puedes encontrar en la lista? Los últimos éxitos de Nil Moliner como Nexo 01. Me acuerdo de ti' o 'Nexo 04. Tu cuerpo en braille', la íntima 'Tengo' de Marta Santos, el sentimiento de la nueva era de Leo Rizzi o lo nuevo de Veintiuno. Lola Tuduri coloca varios de sus temas en la playlist, como Respuestas o Pistoletazo de salida. Desde los hits flamenco urbanos como ‘Las 3000 Maravillas’ de Rasel, Demarco Flamenco, Haze y Sara de las Chuches o Bonita de Nyno Vargas a grupos como Ultraligera o Shinova. ¿Quieres más urbano o alternativo? La música de Rusowsky o Clarent ponen la guinda del pastel a una playlist que cuenta con 200 temazos de todo tipo y para todos los gustos.

En el ámbito internacional, 'Bass persuades' el principal single de la nueva etapa de Miley Cyrus o 'I Just Might' el hit de Bruno Mars que ha conquistado al mundo... Un plantel de artistas exquisitos, seleccionados para que disfrutes de la música que triunfa en todo el país, con las canciones que escucharás cada noche en los programas de esta edición.

Si los concursantes van a tener una banda sonora perfecta para pescar, restregarse por el barro, ir a por leña o cocinar lo que encuentren. ¿Cómo no la vas a tener tú también? ¡No te pierdas la Playlist Oficial de Supervivientes, con toda la música que sonará en la edición!

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