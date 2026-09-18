Supervivientes All Stars 18 septiembre 2026

La concursante de ‘Supervivientes All Stars’ le ha desvelado a Chiqui cómo conoció a su marido y el momento en el que supo que quería formar una familia con él

María Jesús Ruiz ha conseguido emocionar a Chiqui hasta las lágrimas al contarle cómo empezó su historia de amor con Curro. La concursante de ‘Supervivientes All Stars’ ha contado cómo conoció a su actual pareja, con quien lleva siete años, y cómo pasaron de una relación estrictamente profesional a formar una familia. Una historia que ha terminado tocando la fibra sensible de su compañera.

"Me llevaba las redes", ha comenzado explicando María Jesús cuando Chiqui le ha preguntado cómo conoció a Curro. Todo surgió durante su primera vez en ‘Supervivientes’, en 2018, cuando él empezó a gestionar sus redes sociales, aunque ahí todavía no se conocían personalmente. Al salir del reality, les presentaron y la primera impresión de la concursante fue bastante clara: "Lo vi como muy malote". A partir de ahí comenzaron a hablar por WhatsApp, aunque, en aquel momento, todo tenía que ver con el trabajo, pero poco después todo cambió... El "abrazo del dragón" hizo saltar la chispa En 2019, María Jesús participó en ‘Gran Hermano’ y volvió a confiar en Curro para llevar sus redes. La concursante le avisó apenas un día antes de entrar en la casa, por lo que no tuvieron tiempo de reunirse. Tampoco les hizo falta, ambos hicieron muy bien su trabajo y María Jesús ganó esa edición del reality. Tras su salida, él le propuso encontrarse en Andújar. La de Jaén ha reconocido que le daba "vergüenza" el encuentro, por lo que decidió que sus padres y su hermano acudieran también. Después de la comida, Curro tenía que regresar a Sevilla, pero antes de despedirse sucedió un momento que lo cambió todo para siempre: "En vez de darnos dos besos, nos dimos un abrazo, pero ¡qué abrazo me dio! Fue el abrazo del dragón".

Chiqui, emocionada con la historia, quería saber más, y María Jesús, continuó con su relato. "Al final de abril era la Romería de la Virgen de la Cabeza y yo lo invité, y entonces, claro, se quedó en mi casa", dijo con una sonrisa pícara. La relación comenzó entonces a avanzar poco a poco. "Yo quería formar una familia" María Jesús le contó a su amiga que ella tenía claro lo que quería, y parece que Curro también. "Yo quería formar una familia", le decía; Curro, por su parte, también fue directo: "Él dijo que él no quería rollos ni tonterías, que tuviera cabeza", ha recordado la concursante, que orgullosa decía: "Nos casamos y todo". Siete años después, su historia de amor continúa y ambos han formado una bonita familia junto a las dos hijas de María Jesús, algo que para ella es lo más importante: "Soy como las latas de atún, voy en pack de tres". La concursante de 'Supervivientes All Stars 2026' ha explicado incluso el significado de uno de sus tatuajes, dedicado precisamente a ellos, su familia: "Este tatuaje es de la familia elefante. El círculo es la familia. El elefante es él. Dicen que los elefantes, cuando hay elefantitos que se quedan sin padre o sin madre o lo que sea, que los adoptan como suyos y se crían en familia y en manada juntos".

Si la historia de amor de María Jesús y Curro ya había conseguido emocionar a Chiqui, la explicación del tatuaje acabo haciéndola llorar. "Ojalá yo conociera a un hombre así", confesaba la murciana entre lágrimas. María Jesús, al verla emocionada, intentaba consolarla con una frase cargada de cariño: "Eres un corazoncito con patas". Curro revela qué le pidió María Jesús antes de irse a Honduras Desde el plató, Jorge Javier ha querido conocer cómo ha vivido Curro este momento. El marido de María Jesús se ha mostrado orgulloso al escuchar las palabras de la concursante y ha puesto en valor una faceta de ella que, según él, no siempre se conoce: "Detrás de la María Jesús que va de follonera y eso, hay una persona que es la gran desconocida".