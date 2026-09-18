Víctor, pareja de Laura Cuevas, ha aparecido durante la última gala de 'Supervivientes All Stars 3' por primera vez en televisión y Jorge Javier Vázquez no ha dudado en dirigirse a él en un momento dado para que nos cuente detalles sobre su relación con la hija del que fuera mayoral de Cantora. Una Laura Cuevas que durante la pasada gala fue confirmada como nueva concursante tras la marcha de Alma Bollo.
"¿Eres tú?", le ha dicho el presentador del reality de Telecinco, tras lo que se ha presentado ante el novio de Laura Cuevas. Víctor, bombero de profesión, ha señalado que llevan tan solo 20 días "muy intensos": "Nos estamos conociendo".
Jorge Javier ha bromeado: "Cuidado, porque lo peor en una pareja, después de 20 días, es la rutina", ha señalado, siempre en tono humorístico, algo que se ha tomado de la mejor manera el novio de la concursante.
Posteriormente, Víctor ha seguido dando más detalles sobre su relación con Laura Cuevas, confesando que todo ocurrió por primera vez entre ellos... ¡ni más ni menos que en un centro comercial! Más concretamente, en uno situado en el municipio madrileño de Majadahonda.
"En una farmacia. Fui a comprar unos medicamentos... yo estaba dentro y ella estaba fuera. Se me quedó mirando", ha indicado Víctor, desvelando que "el primer paso lo dio ella". "Estoy empezando a tener mariposillas", ha añadido Víctor, en 'Supervivientes All Stars'.
Víctor ha reaccionado a las palabras de Laura Cuevas sobre él en Honduras. La concursante apenas lleva unos días junto a sus compañeros y ya se ha abierto como nunca sobre su relación, además de hacerles preguntas a Omar del estilo: "¿Tú eres activo?".
Además, Laura Cuevas ha afirmado ante las medias afirmaciones y medias preguntas de María Jesús: "A ti te gusta, tipo Omar... tipo Yulen... ¿tipo Asraf?". "A mí me gusta lo que decía anoche Torres, que me coja del cuello, que me estampe", ha afirmado Laura Cuevas.
Víctor, que había visto las imágenes muy serio, ha reconocido que esas palabras no le han gustado mucho: "Es muy cañera, muy sincera... no se muerde la lengua. No me han hecho mucha gracia... pero me da igual".
"Este poco tiempo que la voy conociendo, cuando está en la vida real, es muy cariñosa, muy sincera", ha dicho un Víctor que ha confesado que "todavía no" quiere cortar la relación tras la pregunta de Jorge Javier Vázquez.