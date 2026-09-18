Víctor , pareja de Laura Cuevas , ha aparecido durante la última gala de 'Supervivientes All Stars 3' por primera vez en televisión y Jorge Javier Vázquez no ha dudado en dirigirse a él en un momento dado para que nos cuente detalles sobre su relación con la hija del que fuera mayoral de Cantora. Una Laura Cuevas que durante la pasada gala fue confirmada como nueva concursante tras la marcha de Alma Bollo.

"¿Eres tú?", le ha dicho el presentador del reality de Telecinco, tras lo que se ha presentado ante el novio de Laura Cuevas. Víctor, bombero de profesión, ha señalado que llevan tan solo 20 días "muy intensos": "Nos estamos conociendo".

Jorge Javier ha bromeado: "Cuidado, porque lo peor en una pareja, después de 20 días, es la rutina", ha señalado, siempre en tono humorístico, algo que se ha tomado de la mejor manera el novio de la concursante.

Así se conocieron Laura Cuevas y Víctor

Posteriormente, Víctor ha seguido dando más detalles sobre su relación con Laura Cuevas, confesando que todo ocurrió por primera vez entre ellos... ¡ni más ni menos que en un centro comercial! Más concretamente, en uno situado en el municipio madrileño de Majadahonda.

"En una farmacia. Fui a comprar unos medicamentos... yo estaba dentro y ella estaba fuera. Se me quedó mirando", ha indicado Víctor, desvelando que "el primer paso lo dio ella". "Estoy empezando a tener mariposillas", ha añadido Víctor, en 'Supervivientes All Stars'.