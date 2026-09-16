Tras la marcha de Alma Bollo de 'Supervivientes All Stars' por decisión del equipo médico del programa, una nueva concursante ha aterrizado en Honduras este martes: nada más y nada menos que Laura Cuevas. La hija del que fuera mayoral de Cantora se ha incorporado al gran elenco de supervivientes y ha afrontado esta aventura con una llegada que no ha pasado para nada desapercibida.
En primer lugar, Laura Cuevas se ha tirado del helicóptero. "No te puedes imaginar la cara de alegría que se le ha puesto a Isa Pi al verte", ha dicho Jorge Javier, a lo que Laura Cuevas ha pronunciado un tajante "a Isa no sé, pero a Dulce (Delapiedra) sí".
Cuevas ha comentado que no le pasa nada con Isa Pi, pero que le tira más Dulce Delapiedra: "La explicación que dio en su anterior entrevista que no le preguntó a Dulce cómo estaba no me pareció ni medio normal, después de todo lo que ha hecho Dulce", ha sido la carta de presentación de la nueva concursante de 'SV All Stars'.
Además, Laura Cuevas ha señalado -de manera irónica- que también va a ver a su "queridísimo" Damián Quintero, con quien todavía tiene rencillas del pasado. Tras estas primeras palabras de Laura Cuevas, Jorge Javier ha abierto micrófono y ha conectado de nuevo con esta.
"Es el momento de saltar", ha dicho Jorge Javier Vázquez. "Creo que no sabe nadar", ha dicho el presentador, a lo que Laura ha reconocido que las alturas le dan mucho miedo. "¡Qué te va a dar miedo si has conocido a Encarna Sánchez!", ha pronunciado Jorge Javier Vázquez.
Laura Cuevas le ha dedicado el salto a su hija, su madre, Lucio, Juan, Danilo, Jesús y toda la gente de redes sociales: "¡Y a ti Jorge que te quiero!". Posteriormente, Laura Cuevas se ha puesto al borde del helicóptero y al grito de "¡viva Encarna!" pronunciado por el presentador, la nueva concursante se ha tirado para, ahora sí que sí, ser concursante de pleno derecho de 'Supervivientes All Stars 3'.