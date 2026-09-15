Los momentos claves en la vida de Arkano: del récord Guinness a tocar fondo

Supervivientes All Stars 15 septiembre 2026

Arkano regresa a 'Supervivientes' y lo hace en su mejor momento físico y mental, porque ha conseguido dejar atrás sus problemas de adicción al alcohol

Uno de los primeros concursantes en ser confirmados para 'Supervivientes All Stars' fue Arkano, una noticia estupenda para todos los seguidores del músico, pero también para él, quien tenía la oportunidad de volver a vivir este concurso, pero hacerlo de una manera completamente diferente a la última vez. "Os preguntaréis por qué vuelvo, si la otra vez me dio un jari y quise abandonar", decía en sus redes sociales tras confirmar su participación. "Precisamente por eso, porque cuando fui no estaba en mi mejor momento y, a pesar de que creo que lo hice muy bien, siento que no viví la experiencia como se merece". Ahora las cosas han cambiado mucho, Guillermo, nombre real del artista, está atravesando un mejor momento físico y mental y eso hace que sienta que ahora puede dar mucho más de sí mismo. "Quiero vivirlo desde esta plenitud: el pasar hambre, la dureza de las pruebas y entrenar freestyle en situaciones límites".

"Han cambiado muchas cosas en mi vida, llegué a tocar fondo, la redirigí por completo y la remonté", explica en sus redes, aunque cualquiera que le siga en ellas sabe perfectamente de lo que habla porque ha ido compartiendo muchos de los pasos que ha dado para llegar a sentirse mejor físicamente. Lo cierto es que, tal y como él mismo dice, su vida ha estado llena de luces y sombras y tocar fondo fue esencial para que volviera a buscar esa luz que le faltaba. Los mejores y peores momentos en la vida de Arkano Arkano es uno de los freestylers más conocidos de España. El mundo del rap llegó a su vida cuando solo tenía siete años y lo hizo de la mano de su hermana, quien le enseñó a amar esta música. El freestyle se convirtió en su tabla de salvación, en su vía de escape para enfrentarse a situaciones complicadas, como el bullying que sufría en el colegio. Supo canalizar todo lo que sentía y lo hizo de tal manera que logró grandes éxitos. En 2009, cuando tenía 15 años, se convirtió en el freestyler más joven en ganar una competición, la Batalla de Gallos de Red Bull. En 2015 revalidaba su título y lograba ganarlo también a nivel internacional. Comenzaba a ser conocido y, sobre todo, reconocido, y continuaba sumando triunfos. En 2016 consigue un récord Guinness de tiempo improvisando rimas, logrando la marca de 24 horas, 34 minutos y 24 segundos. Este reto tuvo una segunda parte durante su estancia en 'Supervivientes', dejando a todo el mundo asombrado por su capacidad.

Una vida llena de luces, pero también con muchas sombras que no siempre se muestran en televisión, pero que él se ha encargado de compartir con sus seguidores, siempre dispuesto a mostrarse sincero y abierto con sus fans. En estos últimos meses, Arkano ha hablado de su proceso de rehabilitación, de cómo tuvo que tocar fondo para poder salir adelante. Su lucha contra las adicciones es algo a lo que se enfrenta desde hace tiempo y en marzo de 2025 tomó la que sería la mejor decisión de su vida: decir basta. "Una noche acabé llorando hablando con mi chica, diciéndole 'no puedo más', y esa noche me acosté sin saber que iba a tomar esta decisión de una manera tan férrea", explicó durante una entrevista en 'Fiesta'. Ahí comenzó su reto de pasar un año sobrio. "Llevo muchos años acostumbrado a tomarme un par de cervezas antes de salir a actuar, de hecho, en 'Supervivientes' fue como, que puedo hacerlo sin alcohol y sin comida, salí reforzado y concienciado". Sin embargo, tras salir del concurso, volvió a sus rutinas, una recaída tras una ruptura sentimental que fue clave para tomar la decisión definitiva.