Supervivientes All Stars 15 septiembre 2026

El paso de Alma Bollo y Asraf Beno por 'Supervivientes' evidenció algunas tensiones familiares y dinamitó la relación de los hermanos Bollo con Isa Pantoja

'Supervivientes All Stars' es una nueva oportunidad para que algunos de los concursantes más míticos de 'Supervivientes' demuestren todo lo que en su momento no pudieron demostrar. Este programa hace que muchos puedan emplear todo lo aprendido, tanto de supervivencia como de convivencia, intentando así hacerse con el preciado primer puesto. Nuevas oportunidades que llegan con nuevos retos, como lo ha sido enfrentarse a quien en su momento fue enemigo, como Alma Bollo y Asraf Beno. Todos los concursantes llegan con la mejor de las intenciones, algunos de ellos tienen aliados entre sus compañeros, pero también cuentas pendientes, y parece que están más que dispuestos a vivir la experiencia como si nada hubiera sucedido. No es mal plan porque la mayoría de ellos se enfrentaron hace mucho tiempo y las personas que pasaron hambre en esa isla no son las mismas que lo hicieron en el pasado. O son las mismas, pero con nuevas experiencias y aprendizajes. Algunos son más rencorosos, pero otros parecen dispuestos a empezar de cero, por lo menos hasta que comiencen los roces y salgan a la luz todos los reproches. Esta actitud conciliadora es la que traía Alma a la isla, deseando vivir la experiencia al máximo sin tener que preocuparse de los problemas que en el pasado le llevaron a enemistarse con Asaf Beno, marido de Isa Pantoja, aunque la experiencia ha sido más corta de lo que ella hubiera pensado, ya que ha tenido que abandonar el concurso en sus primeros días por prescripción médica.

Esta actitud parecía ser compartida por Asraf, algo que sorprendía gratamente a su mujer, quien observaba desde plató cómo su pareja compartía helicóptero con su 'enemiga' y lo hacía con cordialidad. No solo con cordialidad, sino con cierta complicidad, porque el miedo a saltar al agua les hacía buscar apoyo en el otro, tal y como ellos mismos bromeaban en conexión con Jorge Javier Vázquez. Esto hacía plantearse la posibilidad de que dejaran atrás sus diferencias y se convirtieran en aliados, pero, aunque no ha podido ser, vamos a echar la vista atrás y recordar cuáles fueron los motivos que les llevaron a enfrentarse. El motivo del enfrentamiento entre Asraf Beno y Alma Bollo

Una vez que ambos regresaron a España, parecían tener bastante claro que los problemas de la isla se quedaron en la isla, pero el daño estaba hecho. "Me costaba mucho estar con él, repetía muchas cosas y era muy intenso. Hemos tenido roces, pero también hemos hablado y convivido", recordaba Alma de su estancia conjunta en la isla en un debate posterior al final del programa. "Aquí no hay ningún mártir. La convivencia ha sido difícil porque chocamos y somos cabezones". Una actitud conciliadora que Asraf compartía, admitiendo que él tampoco se había comportado siempre de la mejor manera. A pesar de esto, las diferencias entre ambas familias ya habían calado, tanto es así que los Bollo (Alma, Manuel y Raquel) no fueron invitados a la boda de Isa y Asraf, que se celebró meses después.

Como tantas veces en la vida, la tensión estalló por algo nimio y después fue creciendo. "Empezamos discutiendo por cuatro almendras y luego eso fue a más", explicaba en su momento Asraf Beno en Lecturas sobre los motivos de su enfrentamiento con Alma y Manuel Bollo en la isla. El conflicto por el reparto de comida (que hacían los hermanos Bollo mientras Asraf señalaba que debería hacerse delante de todos y que Manuel se quedaba con más peces), pronto quedaba atrás y comenzaban a salir a la luz rencillas personales. Además de acusarle de ser "el más falso de todos los supervivientes", Manuel no dudaba en señalar, "lo que no sé es cómo se fía de ti mi familia", lo que hacía que Asraf se sintiera especialmente atacado y le recriminaba su gran ego. "Yo no soy tu familia ni quiero serlo, eres la persona más fea y mala que he conocido en mi vida. Pena me da que estés con familia mía". Ante eso, Asraf le espetaba que no metiera a la familia, lo que hacía saltar a Alma Bollo: "Es la mía y no la tuya".