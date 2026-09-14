Supervivientes All Stars 14 septiembre 2026

Las dos concursantes se enfrentado al recordar su desencuentro antes de viajar a Honduras, han protagonizado un tenso cruce de reproches y han dejado claro que la reconciliación no parece cercana

En ‘Supervivientes All Stars 2026’ ya ha quedado claro que la convivencia no va a ser precisamente tranquila. Y es que, además de las pruebas y las dificultades propias del reality más extremo de la televisión, los concursantes ya han empezado a sacar a la luz algunos asuntos pendientes. En esta ocasión el enfrentamiento ha llegado de la mano de Chiqui y Rosa Benito, que han protagonizado un tenso enfrentamiento en directo. Todo comenzaba cuando Chiqui recordaba una conversación que ambas habían mantenido antes de viajar a Honduras sobre Amador Mohedano. Según la murciana, Rosa le había pedido que no hablase de su exmarido durante el concurso, pero Chiqui aseguraba que ella ya le había advertido de que, si tenía que mencionarlo por su experiencia en el programa, lo haría.

Chiqui y Rosa niegan tener ninguna rencilla pero... Sandra Barneda, presentadora de 'Conexión Honduras', quiso entonces ir un paso más allá y preguntó directamente a Chiqui si existía “mar de fondo” entre ellas, teniendo en cuenta que habían trabajado juntas en el pasado. La respuesta de Chiqui fue clara: “No, por mi parte no. Pregúntale a ella, que no lo entiendo”. Rosa también negó cualquier problema: “Yo jamás, Sandra, he tenido nada con Chiqui, ni cuando hemos trabajado juntas”. Sin embargo, la conversación, y la tensión, fue a más conforme pasaban los minutos. Marta Peñate quiso intervenir para asegurar que, por lo que habían visto desde que comenzara la convivencia, sí había algo entre ellas: “Aquí sí pasa algo. No sé exactamente qué pasa, pero sí pasa”, y junto a otros compañeros hicieron mención al apodo que Chiqui había puesto a Rosa: "Abeja reina". Fue entonces cuando María Jesús Ruiz pidió la palabra para poner contexto a dicho apodo y desvelar el origen mismo. Según explicó, antes de embarcar rumbo a 'Superviventes', Rosa habría estado hablando con otras concursantes sobre lo ocurrido con Lola, Alma e Ivana. Chiqui interpretó su actitud como una muestra de superioridad y de ahí habría surgido el sobrenombre.

El ataque directo de Chiqui: “¡Sigue altiva, Rosa!” El enfrentamiento fue subiendo de tono cuando Rosa recordó que, en el aeropuerto, Chiqui habría dicho que iba a nominarla. La concursante lo negó, pero solo parcialmente, ya que explicó que simplemente había dicho delante de las cámaras que la nominaría en la primera oportunidad, porque no tenía a nadie más a quien nominar. Pero esa no era la cuestión real. Chiqui finalmente no pudo contenerse y saltó con todo: “¡Yo me comí un marrón así de grande, que es de lo que no te das cuenta tú! ¡Deberías haberme pedido perdón ahí!”, le reprochó. Rosa no entendía por qué tenía que disculparse y entonces Chiqui explotó: “¡Aún no lo reconoce, Rosa! Pues nada, vamos a seguir altivas”. La tensión siguió creciendo y Chiqui continuó gritando: “¡Sigue altiva, Rosa! ¡Sigue altiva, que ni a la gente la saluda, mira!”. Además, lejos de querer acercar posturas, dejó claro que piensa hablar de Amador cuando considere necesario: "La voy a nominar, y voy a hablar de Amador cada vez que me dé la gana".