En ‘Supervivientes All Stars 2026’ no todo son pruebas, pesca y supervivencia. También hay tiempo para el salseo. Y, cuando los concursantes empiezan a convivir, las miradas y las complicidades no tardan en convertirse en posibles romances.
En Honduras ya han empezado las apuestas y hay varios nombres que se repiten, aunque hay dos conexiones que están dando especialmente que hablar: Lola Ortiz y Yulen Pereira y Omar Sánchez e Ivana Icardi.
Los propios supervivientes se han convertido en auténticos celestinos y no dejan de buscar posibles parejas dentro de las playas. Ivana Icardi, una de las señaladas, lo tiene claro: "Están aburridos y se ponen a buscarme pareja". Y es que a la concursante le han relacionado tanto con Omar Sánchez como con Arcano, aunque ella insiste en que no hay nada más allá de una amistad.
Este particular confesionario de posibles romances comenzó cuando Yulen Pereira apuntó hacia los supuestos acercamientos que estaba viendo, citando explícitamente a algunos de sus compañeros: "Hay un mamoneo entre Arcano, Chiqui, Omar, Ivana...", dijo entre risas.
El binomio Omar-Ivana se dio rápidamente por aludido y lo desmintieron todo. Omar reconoció que ya se conocían de antes y que en Honduras se estaban conociendo todavía más, pero dejó claro que, de momento, no había nada entre ellos:
“A ver, es cierto que nos conocemos de antes y aquí nos estamos conociendo más, pero igual que con otros concursantes, ya está. Me cae bien, no tengo nada que decir en contra de ella y ya. O sea, sin más, pero igual estoy conociendo a todos los que no conozco”.
Ivana fue todavía más contundente: “Que están aburridos, y se ponen a buscarme pareja”, pero quiso recalcar y dejar claro que, por ahora, en ‘Supervivientes All Stars 2026’ solo tiene amigos.
Pero Ivana y Omar no fueron los únicos señalados. Marta Peñate puso sobre la mesa el nombre de Lola y Yulen. Y, en esta ocasión, no fue solo una posible intuición, sino que había unanimidad de opiniones entre el resto de compañeros.
"¿Por qué te crees que Lola va tanto a la ventana?", preguntó Rosa Benito. A lo que se refería la cuñada de Rocío Jurado era al lugar que separaba las dos playas en las que viven los supervivientes y por donde los dos equipos se comunican.
Marta volvió a tomar la palabra para apoyar a Rosa y asegurar que Lola y Yulen están aprovechando bastante ese pequeño punto de encuentro. “Tenemos una ventanita y entonces vamos ahí a relacionarnos con el otro equipo, y yo he visto, bueno, lo hemos visto todos, que hay una cosilla ahí entre Yulen y Lola de decir: ‘Bueno, a ver cuándo estemos juntos”.
Ivana también se sumó a la teoría. Según explicó, Yulen está "todo el tiempo mirando para allá", mientras que Lola también se asoma, le busca o le llama. "No le interesan los demás, solo le interesa él", aseguró la argentina.
La propia Lola no negó que exista una conexión. Al contrario. Reconoció que ella y Yulen conectaron desde el primer momento y se llevan muy bien, aunque quiso poner freno a las especulaciones. "De ahí a emparejarnos hay un trecho", sentenció.
Yulen también quiso dejar claro que no hay nada más entre él y Lola, pero sus compañeros seguían firmes en lo que decían haber visto y no daban su brazo a torcer: "¡Ustedes se gustan y no lo quieren decir!", lanzó Ivana.
Sea como sea, por ahora, no hay ninguna relación confirmada en ‘Supervivientes All Stars 2026’, pero las complicidades no se pueden ocultar, por lo que tendremos que seguir de cerca la convivencia de los supervivientes para saber si los concursantes están en lo cierto y entre Omar e Ivana y entre Yulen y Lola hay algo más que una simple amistad...