Las primeras horas de los concursantes de 'Supervivientes All Stars' han sido frenéticas. Nada más llegar a Playa Sol y Playa Luna han tenido que preparar todo: dónde dormir, qué comer... Y una de las cosas más importantes es intentar hacer fuego.

Los concursantes son ya expertos en el reality, todos tienen habilidades, no empiezan de cero y eso se nota. Unos saben cómo construir un techo, otros dónde encontrar comida, cómo colocar la ramas... Todos han entrenado y parece que Asraf Beno se ha enfocado, sobre todo, en cómo hacer fuego.

Nada más llegar, el concursante se hacía con algunos palos, afilaba uno de ellos y anudaba otro a una cuerda. Tenía así un arco con el que frotar el otro palo que, a su vez, apoyaba en una madera, lugar donde la fricción debería hacer fuego.

Así se preparó Asraf Beno

Pero ¿Cómo se ha preparado para este momento? Isa Pantoja nos lo mostraba a través de sus redes sociales: "He visto el vídeo de Asraf, os enseño esto que le grabé antes de irse a la isla".

En la secuencia le vemos en el suelo de casa, Asraf empleaba los mismos instrumentos, varios palos, una madera y una cuerda, para frotar uno de ellos con su artesanal arco.

Isa grababa el momento y Alberto, su hijo mayor, le ayudaba sujetando uno de los palos. Ella gritaba cuando, de repente, el humo empezaba a salir a borbotones y escribía: "Rey del fuego, es solo humo"

"Vamos a hacer un incendio", bromeaba Asraf.

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