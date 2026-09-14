Un nuevo concursante saltará desde el helicóptero el próximo martes, en 'Supervivientes: Tierra de Nadie'

Su nombre va a dar que hablar, su carácter es explosivo y tiene un vínculo con uno de los concursantes que actualmente se encuentra en Honduras. Un/a nuevo/a concursante sorprenderá a las leyendas con su incorporación a la aventura, previo salto desde el helicóptero, en la gala de ‘Supervivientes All Stars. Tierra de Nadie’ que Jorge Javier Vázquez y María Lamela conducirán este martes 15 de septiembre (23:00h) en Telecinco. Este nuevo fichaje llegará a los cayos en sustitución de Alma Bollo , de quien el programa ofrecerá la última hora tras tener que abandonar por recomendación médica.

La primera ceremonia de salvación de 'Supervivientes'

Además, tendrá lugar la primera ceremonia de salvación con Arkano, Lola Ortiz y Víctor Janeiro como nominados. Uno de ellos, el que más apoyo haya acumulado por parte de la audiencia, saldrá de la lista, reduciendo a dos el duelo por la primera expulsión que se resolverá el jueves.

Con unos primeros días en los que los ‘all stars’, por un lado, han logrado hacer fuego y han conseguido alimentos por sus propios medios y, por otro, están sufriendo la dureza de la aventura por los insectos y las fuertes rachas de viento de esta época del año, el programa los reunirá por primera vez en ‘La Palapita’, un espacio exterior completamente nuevo en el que podrán abordar, entre otras situaciones, las reacciones tras las primeras nominaciones y tras la elección de Rosa Benito y Chiqui como las peores supervivientes hasta el momento.

Por último, los concursantes, liderados por sus capitanes, disputarán el primer juego de recompensa grupal, titulado ‘El desafío de Tritón’. En él, tendrán que atravesar un circuito de obstáculos sin pisar la arena. Para ello contarán con una serie de cubos de madera que les permitirán crear un camino hasta la meta. Irán atados entre sí, evitando que se separen y haciendo que cooperen como equipo. Durante el recorrido deberán ir consiguiendo distintas recompensas que tendrán que ir guardando. Una vez que lleguen al final, usarán todos los cubos para formar un gran mosaico. El equipo que finalice el juego en el menor tiempo posible podrá disfrutar de las recompensas cosechadas.