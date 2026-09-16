Una nueva ceremonia de salvación en ' Supervivientes All Stars' ha dado un completo giro a las nominaciones y ha sorprendido a los concursantes. Ya lo ha avisado María Lamela al principio: "La inauguramos esta noche con este gigantesco tridente, que va a ser el que determine quién continúa en la aventura y quién continúa nominado".

Arkano, Lola o Víctor Janeiro: tan solo uno de ellos se podría salvar gracias a la audiencia, que ha sido la que ha votado a través de Mediaset Infinity, dictando sentencia. Al comienzo de la gala, uno por uno han señalado por qué creen que se deberían salvar.

En primer lugar, Víctor Janeiro ha subrayado que le gustaría seguir en la aventura porque lleva mucho tiempo queriendo estar en la isla: "Se lo quiero demostrar a mi familia y, por eso, me gustaría seguir". Después ha llegado el turno de Lola, que ha asegurado que para ella es un reto y ha hecho un llamamiento a toda su gente canaria.

Por último, Arkano se ha mostrado directo: "Creo que por un alegato de quince segundos no va a cambiar nada, así que que la audiencia salve a quien quiera y estará bien salvado". "Arkano siempre muy democrático", ha dicho María Lamela tras las palabras del rapero.