Rosa Benito ha vuelto a abrirse en canal en Honduras. La concursante de ‘ Supervivientes All Stars ’ ha protagonizado una conversación con Marta Peñate en la que ha terminado desvelando uno de los episodios económicos más complicados de su vida: una deuda millonaria con Hacienda que ha tardado años en pagar . Una situación que, según sus propias palabras, no provocó ella, pero que acabó teniendo que asumir.

Rosa Benito: "Debía muchísimo dinero a Hacienda"

Todo comenzaba cuando Damián preguntaba a sus compañeros de Playa Sol qué harían con el dinero en caso de ganar el reality. Marta Peñate, que ya había vivido esa sensación al alzarse con el premio en la primera edición de 'Supervivientes All Stars', explicaba que le gusta ver cómo aumenta el dinero de su cuenta bancaria y Rosa coincidía con ella: “A mí me gusta ver la cantidad y luego pagar lo que tengo que pagar, que he tenido que pagar mucho”.

La confesión despertaba inmediatamente la curiosidad de la canaria, que quería saberlo todo: a quién debía dinero, por qué, cuánto tardó en pagar... Rosa no tuvo problemas en contarlo, pero fue tajante: “Yo no debo, pero he tenido un problema que me lo hicieron y he tenido que responder a ello”. Ante las preguntas de su compañera, la cuñada de Rocío Jurado confirmaba que en el pasado había tenido una deuda muy importante con el fisco.

“Ya no, pero le debía muchísimo”, reconocía Rosa cuando Marta le preguntaba directamente si ahora debía dinero a Hacienda. La concursante evitaba concretar la cantidad exacta, aunque daba a entender que se trataba de una cifra muy elevada: “Muchísimo. Para comprarte una casa en La Moraleja”, decía para sorpresa de todos.

Una deuda que le llevó años de trabajo poder pagar

Rosa explicaba que aquella situación no se había producido porque ella hubiera dejado de cumplir voluntariamente con sus obligaciones fiscales, sino que fue algo que tuvo que asumir aunque no le correspondía. “Que no lo hice yo, que me lo hicieron a mí”, insistía ante las preguntas de Marta. La superviviente reconocía, además, que durante aquella época llegó a sentirse desbordada: “Yo me volví loca porque era muy bruta”.

Lo que más sorprendió a Marta Peñate fue conocer el tiempo había necesitado Rosa para poder saldar el problema. “¿Cuánto estuviste trabajando para pagar esa deuda?”, le preguntaba. La respuesta de la concursante la dejó helada: “Pues llevó mucho tiempo”. De hecho, Rosa confesaba que había terminado de pagarla “hace muy poco” y que "gracias a Dios estoy a cero con el fisco”.