Geles, la hermana de Rosa Benito , ha explicado en ‘Supervivientes All Stars’ qué relación mantiene actualmente con su excuñado, Amador Mohedano, y ha recordado qué ocurrió realmente durante el paso de Rosa por el reality, en 2011, con Montalvo . Un episodio que estuvo marcado por los celos de Amador y por una situación que, según la propia Geles, estuvo condicionada por "mucho cachondeo".

La hermana de la concursante es una de las pocas personas que conocen bien la historia de Rosa y Amador. Geles vivió muy de cerca esta relación, por eso, Jorge Javier ha querido conocer su versión después de que Rosa relatara a sus compañeros cómo comenzó a romperse su matrimonio.

Geles mantiene relación con Amador

Una de las cuestiones que ha querido saber Jorge Javier es si Geles continúa teniendo contacto con Amador Mohedano después de la ruptura de su hermana. La respuesta ha sido clara: "Yo sí". La hermana de Rosa ha explicado que, para ella, Amador sigue siendo una persona muy importante en su vida: "Le quiero mucho, es para mí como un hermano".

Y es que la relación entre ambos viene de lejos. Geles ha recordado que llegó a Madrid con apenas 19 años y que se instaló en casa de su hermana y Amador. "He estado muchos años como cuñado", ha explicado, dejando claro que el vínculo familiar, para ella, se mantiene pese al paso del tiempo.

Al escuchar esta palabras, Jorge Javier ha querido saber si Rosa comparte actualmente esa cercanía. "¿Pero tu hermana no?", le ha preguntado. Geles ha reconocido que no, aunque ha matizado que Rosa y Amador todavía "tienen sus cosillas".

La verdad sobre Rosa y Montalvo

El nombre de Montalvo también ha aparecido durante la conversación, ya que Rosa había contado a sus compañeros que su relación de amistad con él fue el detonante de que su matrimonio comenzara a desmoronarse:

"Yo vine a ‘Supervivientes’ y él se hizo una película, pero, vamos, una película de terror. Él, a ver, se confundió como que yo estaba con Montalvo y todo eso, pues como estoy con vosotras, pues que os cojo, que os... pero él, en vez de confiar en mí, pues se volvió majara", le ha dicho Rosa a Yola y Asraf.