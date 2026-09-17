Las segundas nominaciones de esta edición de 'Supervivientes All Stars' han estado marcadas por las decisiones de los capitanes y los líderes, siendo en especial la de Marta Peñate la que ha provocado el enfado de Asraf Beno.
Después de proclamarse líderes de esta semana, Ivana Icardi y Damián Quintero, ambos conseguían la inmunidad y el poder de la nominación directa.
Pero esto no era todo, el juego de localización dejaba a Rubén Torres como capitán del 'Equipo Sol' y a Marta Peñate como capitana de 'Equipo Luna'. Siendo el bombero el vencedor de la prueba de capitanes.
Rubén Torres, como ganador, le ha otorgado su inmunidad a Chiqui: “Lo está dando todo en la playa y en la supervivencia, se lo merece”. Algo que ha emocionado mucho a la concursante.
Mientras Marta Peñate ha nominado “a la única persona con la que ha discutido” y es Asraf, aunque aseguraba que no le hubiera gustado nominar a nadie. Y esto no le gustaba nada al concursante como bien le ha explicado a Jorge Javier durante la nominación.
Rosa Benito: nomino a Yola Berrocal porque la veo muy plana.
Albert Barranco: nomino a Rosa porque, a pesar de ser una bellísima persona, si que es verdad que nos puede ralentizar la supervivencia en el equipo.
Asraf Beno: ha asegurado que le ha sentado muy mal la nominación de Marta Peñate porque siempre prefiere decir lo que piensa antes que quedarse callado aunque eso haga que salga nominado. Y tras explicarse, ha nominado a Rosa porque he discutido con ella por el juego, aunque le tengo mucho cariño, pero me guio un poco por eso.
Víctor Janeiro: nomino a Barranco, no tengo mucho por qué, pero le devuelvo la nominación que me hizo directa porque el grupo que tengo es como una familia y el único motivo sería ese.
Yola Berrocal: nomino por descarte a Víctor, aunque no le quiero nominar.
La nominada del grupo es Rosa Benito. “Me gustaría quedarme, voy a seguir disfrutando más esta semana”. Como líder, Damián ha nominado de forma directa a Yola Berrocal: “Es muy bonito ser líder y a la vez una putad* tremenda, no era mi primera opción, es una tía que aporta muchas cosas, pero me guio por la supervivencia”.
María Jesús Ruiz: nomino a Yulen porque me gustan las personas claras y le encuentro tibio y sin personalidad.
Arkano: nomino a Laura Cuevas porque me cae mal.
Chiqui: voy a nominar a Yulen porque no se moja y tiene que abrirse más a las personas.
Yulen Pereira: por ser un poco justos y por haber llegado la última, nomino a Laura.
Laura Cuevas: nomino a Arkano.
Omar Sánchez: nomino a Laura.
Laura Cuevas entonaba un "me lo esperaba" al enterarse de que es la nominada de grupo. Y como líder, Ivana Icardi, como líder, daba el nombre de Yulen Pereira como su nominado directo y su motivo: "Tengo una cosa como que no quiero que siempre salgan mujeres y él de los tres es con el que menos afinidad tengo". Algo que no sorprendía al esgrimista: "Ya lo sabía, si no era de líder iba a ser de grupo".
Por tanto, los nominados provisionales de esta semana son Asraf Beno, Rosa Benito, Yola Berrocal, Yulen Pereira y Laura Cuevas. Te recordamos que todavía no está abierta la votación porque se enfrentan el domingo en 'SV All Stars: Conexión Honduras' a dos apoteósicos juegos en 'La liga de los nominados'.