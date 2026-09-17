Supervivientes All Stars 18 septiembre 2026

Los líderes y los capitanes toman importantes decisiones que dan un giro a la lista de nominados de esta semana

Las segundas nominaciones de esta edición de 'Supervivientes All Stars' han estado marcadas por las decisiones de los capitanes y los líderes, siendo en especial la de Marta Peñate la que ha provocado el enfado de Asraf Beno.

Después de proclamarse líderes de esta semana, Ivana Icardi y Damián Quintero, ambos conseguían la inmunidad y el poder de la nominación directa. Pero esto no era todo, el juego de localización dejaba a Rubén Torres como capitán del 'Equipo Sol' y a Marta Peñate como capitana de 'Equipo Luna'. Siendo el bombero el vencedor de la prueba de capitanes. Rubén Torres, como ganador, le ha otorgado su inmunidad a Chiqui: “Lo está dando todo en la playa y en la supervivencia, se lo merece”. Algo que ha emocionado mucho a la concursante.

Mientras Marta Peñate ha nominado “a la única persona con la que ha discutido” y es Asraf, aunque aseguraba que no le hubiera gustado nominar a nadie. Y esto no le gustaba nada al concursante como bien le ha explicado a Jorge Javier durante la nominación. Así han sido las nominaciones del ‘Equipo Luna’ Rosa Benito: nomino a Yola Berrocal porque la veo muy plana. Albert Barranco: nomino a Rosa porque, a pesar de ser una bellísima persona, si que es verdad que nos puede ralentizar la supervivencia en el equipo. Asraf Beno: ha asegurado que le ha sentado muy mal la nominación de Marta Peñate porque siempre prefiere decir lo que piensa antes que quedarse callado aunque eso haga que salga nominado. Y tras explicarse, ha nominado a Rosa porque he discutido con ella por el juego, aunque le tengo mucho cariño, pero me guio un poco por eso. Víctor Janeiro: nomino a Barranco, no tengo mucho por qué, pero le devuelvo la nominación que me hizo directa porque el grupo que tengo es como una familia y el único motivo sería ese. Yola Berrocal: nomino por descarte a Víctor, aunque no le quiero nominar. La nominada del grupo es Rosa Benito. “Me gustaría quedarme, voy a seguir disfrutando más esta semana”. Como líder, Damián ha nominado de forma directa a Yola Berrocal: “Es muy bonito ser líder y a la vez una putad* tremenda, no era mi primera opción, es una tía que aporta muchas cosas, pero me guio por la supervivencia”.

Así han sido las nominaciones del 'Equipo Sol' María Jesús Ruiz: nomino a Yulen porque me gustan las personas claras y le encuentro tibio y sin personalidad. Arkano: nomino a Laura Cuevas porque me cae mal. Chiqui: voy a nominar a Yulen porque no se moja y tiene que abrirse más a las personas. Yulen Pereira: por ser un poco justos y por haber llegado la última, nomino a Laura. Laura Cuevas: nomino a Arkano. Omar Sánchez: nomino a Laura.