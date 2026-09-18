Raquel Bollo ha reaparecido en redes y nos explica que ha estado “ausente” en su perfil para estar al lado de su hija, Alma. La concursante tuvo que abandonar ‘Supervivientes All Stars’ tras sufrir una lesión que, aunque mejoró con el tratamiento que los médicos le administraron, desaconsejaba su permanencia en el reality.

En primer lugar, Raquel daba las “gracias” a sus seguidores. La madre de Alma ha recibido tantos mensajes de cariño que no tiene palabras para agradecer “tanto amor” tanto hacia ella como hacia su hija.

Raquel Bollo: "La ilusión de Alma se ha visto truncada"

Para ella, estos han sido días de “mucho estrés y preocupación”, hasta saber “cómo estaba la situación”, explicaba Raquel, ya más tranquila y de vuelta en Sevilla. Quería dar las gracias al equipo médico por su implicación y lo bien que están cuidando de Alma y nos contaba en qué punto se encuentra su hija: “Queda que se recupere y esté fuerte no solo físicamente, sino también mentalmente”.

Y es que la “ilusión” de Alma por concursar en el reality se ha visto “truncada”: “Como le dije y le he vuelto a repetir, la salud es primordial ante todo, ya habrá tiempo”, le decía.

Raquel ha regresado a Sevilla para cumplir con sus compromisos profesionales, pero cuenta que estará “yendo y viniendo” para acompañar a Alma en su proceso: “Estaré para ayudarla, para apoyarla y para estar con ella”.