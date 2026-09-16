Raquel Bollo se reencuentra con su hija Alma: "Tu mano, mi calma"

Alma Bollo ha tenido que abandonar 'Supervivientes All Stars' por decisión médica. La concursante del reality empezó a sufrir dolor de cuello y, aunque en un primer momento lo achacó a una mala postura durmiendo en la playa, pronto empezó a encontrarse realmente mal y los médicos, tras comprobar que sufre una lesión, tomaron la determinación de que tenía que regresar a España.

Tras evacuarla de la playa y realizarle distintas pruebas médicas, Alma empezó un tratamiento que mejoró sus síntomas. Sin embargo, los médicos desaconsejaban su permanencia en la isla y comunicaban que regresaría a España.

Alma recibía la noticia en directo en el programa y su madre, desde España, intentaba animarla: "La salud es lo primero y si los médicos dicen que no puede ser, no puede ser. Ya te dará la vida la oportunidad de volverlo a hacer. La vida sigue".

“No te crucifiques, ya vivimos esto con tu hermano y ahora te ha tocado a ti. Te quiero más que a mi vida”, continuaba diciendo. El público aplaudía a Alma y Raquel pedía a su hija que se centrara en eso: "¿Has escuchado cómo te han aplaudido? Vida mía, tú te creces ante las adversidades y has pasado por cosas más duras, no pasa nada”.

Raquel Bollo: "Hoy solo importa llegar a ti, Alma"

Desde ese momento han pasado tres días y Raquel Bollo nos ha dado algunas pistas en sus redes sociales de la situación. La primera imagen que publicaba en su perfil de Instagram, Raquel aparecía en un tren, mirando por la ventanilla y escribía estas palabras: "Hoy solo importa llegar a ti, Alma", un mensaje al que añadía un corazón.

Unas horas después, Raquel publicaba otra imagen en la que veíamos su mano agarrando otra en la que se apreciaba una vía. Esta vez, Raquel escribía en sus stories: "Tu mano, mi calma. Solo quería esto, Alma", decía utilizando el mismo corazón.