La tensión entre algunos concursantes se ha disparado en ‘ Supervivientes All Stars ’ y Jorge Javier Vázquez ha tenido que intervenir para poner orden. El presentador ha presenciado en directo la monumental bronca protagonizada por Marta Peñate y María Jesús Ruiz , un enfrentamiento al que se han sumado otros concursantes y que ha terminado provocando que la situación se descontrolara por completo en la Palapa.

Todo comenzaba después de que María Jesús cuestionara la actitud de Marta como capitana y calificara de “abuso de poder” algunas de sus actuaciones: "Lo que yo no voy a consentir es que si yo veo una injusticia de que una chavala con un abuso de poder por un titulito que le han puesto y puede nominar a dedo, le diga "caraculo" a un compañero".

Chiqui se sumaba a la historia y Marta explotaba contra ambas: "¡No tenéis vergüenza!". La discusión iba subiendo de tono hasta que ambas comenzaron a intercambiar acusaciones e insultos. María Jesús acusó a Marta de ser "la abusona del instituto" y la canaria tachó a María Jesús de "ordinaria". Un cruce de acusaciones que terminó con la de Jaén abandonado la Palapa.

Jorge Javier llama la atención a los concursantes: "No se puede tolerar"

La situación, entre delirante y fuera de tono, obligaba a Jorge Javier a intervenir. El presentador pedía silencio y hacía una primera precisión sobre una de las frases que habían provocado el enfrentamiento.“Marta no os ha llamado ‘sinvergüenzas’, ha dicho: ‘No tenéis vergüenza’, que es totalmente distinto, porque lo he escuchado yo”, aclaraba ante los concursantes.

Una puntualización que daba paso a un mensaje mucho más serio sobre la manera en la que se estaban desarrollando las discusiones hasta el momento en esta edición de 'Supervivientes All Stars': “Me parece que tenemos la suficiente inteligencia y profesionalidad para utilizar el vocabulario de una manera precisa”.