La tensión entre algunos concursantes se ha disparado en ‘Supervivientes All Stars’ y Jorge Javier Vázquez ha tenido que intervenir para poner orden. El presentador ha presenciado en directo la monumental bronca protagonizada por Marta Peñate y María Jesús Ruiz, un enfrentamiento al que se han sumado otros concursantes y que ha terminado provocando que la situación se descontrolara por completo en la Palapa.
Todo comenzaba después de que María Jesús cuestionara la actitud de Marta como capitana y calificara de “abuso de poder” algunas de sus actuaciones: "Lo que yo no voy a consentir es que si yo veo una injusticia de que una chavala con un abuso de poder por un titulito que le han puesto y puede nominar a dedo, le diga "caraculo" a un compañero".
Chiqui se sumaba a la historia y Marta explotaba contra ambas: "¡No tenéis vergüenza!". La discusión iba subiendo de tono hasta que ambas comenzaron a intercambiar acusaciones e insultos. María Jesús acusó a Marta de ser "la abusona del instituto" y la canaria tachó a María Jesús de "ordinaria". Un cruce de acusaciones que terminó con la de Jaén abandonado la Palapa.
La situación, entre delirante y fuera de tono, obligaba a Jorge Javier a intervenir. El presentador pedía silencio y hacía una primera precisión sobre una de las frases que habían provocado el enfrentamiento.“Marta no os ha llamado ‘sinvergüenzas’, ha dicho: ‘No tenéis vergüenza’, que es totalmente distinto, porque lo he escuchado yo”, aclaraba ante los concursantes.
Una puntualización que daba paso a un mensaje mucho más serio sobre la manera en la que se estaban desarrollando las discusiones hasta el momento en esta edición de 'Supervivientes All Stars': “Me parece que tenemos la suficiente inteligencia y profesionalidad para utilizar el vocabulario de una manera precisa”.
Entonces llegaba las palabras más claras y contundentes del presentador. Jorge Javier se mostraba contundente: “No se puede tolerar que a Marta se le llame ‘abusona de instituto’ y se utilicen este tipo de afirmaciones en un concurso. Lo siento, pero no”.
Jorge Javier también cuestionaba la reacción de María Jesús después de que esta decidiera abandonar la Palapa tras sentirse insultada. “Que una persona abandone una palapa porque se le llama ‘ordinaria’, con la de cosas que nos decimos aquí... ¡hombre! Tendríamos todos que centrarnos un poquito”, apuntaba el presentador.
El presentador terminaba pidiendo a todos los concursantes rebajar el tono y poner cada enfrentamiento en su contexto, sabiendo todos los presentes que están en un concurso en el que las discusiones forman parte habitual de la convivencia: "No nos hagamos los indignados con tres de pipas”.