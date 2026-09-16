Supervivientes All Stars 16 septiembre 2026

Las dos concursantes se han enfrentado en directo, intercambiando unas duras acusaciones que han terminado con María Jesús abandonando la Palapa

La tensión que se venía gestando en 'Supervivientes All Stars' tras los primeros días de convivencia ha terminado estallando por los aires en directo en 'Tierra de nadie'. María Jesús Ruiz y Marta Peñate han protagonizado un brutal enfrentamiento que ha ido creciendo en intensidad hasta convertirse en una auténtica batalla de gritos. Lo que comenzó con una discusión sobre un supuesto comentario de Marta a Damián ha acabado con acusaciones de “abusona”, “ordinaria” y “sinvergüenza”, un abandono de Palapa y nuevos enfrentamientos entre todos los concursantes.

El origen: María Jesús acusa a Marta de insultar a Damián El origen de la disputa estaba en las críticas de María Jesús a Marta por un comentario relacionado con Damián. La concursante defendía que había intervenido porque consideraba que Marta había insultado a su compañero al llamarle “caraculo”. Marta, sin embargo, negaba rotundamente que hubiera atacado el físico de Damián y acusaba a María Jesús de sacar sus palabras de contexto para provocar un conflicto y ser una "buscadora de vídeos profesional". Jorge Javier Vázquez intervenía entonces para preguntarle a la capitana del equipo de Playa Sol si realmente pensaba eso, y Marta no se ha mordido la lengua: “Yo entiendo que alguien opine sobre todo lo que está ocurriendo porque yo soy la primera a la que le gusta la gente proactiva. Pero lo que no se puede hacer es inventarse que yo estoy metiéndome con el físico de Damián”, defendía Marta, que añadía: “Yo también lo he sido. Y como yo en mi pasado he sido así, yo lo veo, ¡hombre! O sea, yo he sido experta en eso y yo cato a la gente que lo hace, claro”, respondía Marta sin dudarlo. María Jesús no tardaba en responder: "A mí me da exactamente igual porque yo no tengo miedo. Lo que yo no voy a consentir es que si yo veo una injusticia de que una chavala con un abuso de poder por un titulito que le han puesto y puede nominar a dedo le diga "caraculo" a un compañero".

Un duro cruce de acusaciones entre María Jesús y Marta La situación se calentaba todavía más cuando Chiqui se posicionaba junto a María Jesús. Marta no daba crédito a lo que estaba viendo y escuchando y soltaba: "¡Es que no tenéis vergüenza!", unas palabras que hicieron que todo saltara por los aires: "¡Si yo veo una injusticia con alguien, yo le paro los pies al abusador, porque pareces la abusona del instituto!". Marta reaccionaba con indignación. “¿Abusadora, que soy sumisa?”, respondía antes de insistir en que no entendía las acusaciones que estaba recibiendo y repetía: “¡No tenéis vergüenza!”. María Jesús le respondía inmediatamente: “¡Vergüenza no tienes tú, que insultas a un compañero!”. Y, en medio del cruce de reproches, llegaban las palabras que terminarían haciendo saltar definitivamente por los aires la situación. “Eres una ordinaria”, lanzaba Marta. La tensión alcanzaba tal punto que María Jesús decidía abandonar la Palapa. “¡A tomar por cu**!”, decía mientras se marchaba.

María Jesús abandona Palapa Jorge Javier intentaba poner orden y pedía a los concursantes que rebajaran el tono. El presentador incluso intervenía para puntualizar que Marta no había llamado a María Jesús y Chiqui "sinvergüenzas", sino que había dicho “no tenéis vergüenza”, además de dejar claro que llamar a Marta “abusona de instituto” no era admisible. Pero la bronca estaba lejos de terminar. Fuera de Palapa y algo más calmada, María Jesús explicaba a Jorge Javier que se había sentido ofendida y que tenía claro que tenía derecho a opinar de lo que quisiera: "Me da exactamente igual todo, pero a mí se me respeta. Te puede gustar más mi argumento, mi forma de jugar o no. Yo veo una injusticia, veo que a un compañero se le ha insultado, yo me meto porque soy metijona, soy cotilla, ¡yo no soy un mueble en un reality! Yo siempre digo mi opinión y no me gustó que le dijera "caraculo". “Me siento estafada como seguidora de ‘Supervivientes” María Jesús iba todavía más lejos al hablar de Marta cuando Jorge Javier le preguntó si pensaba que a la canaria se le había subido a la cabeza su victoria en 'Supervivientes All Stars'. La respuesta de María Jesús fue contundente: "Me siento estafada como seguidora de 'Supervivientes', porque yo voté a una tía que era buena y me di cuenta de que solamente quería ganar para escalar y trepar".