A qué se dedica Asraf Beno: todos sus trabajos, antes y después de la televisión

Tenía una espinita clavada y ahora Asraf Beno ha regresado a Honduras con la intención de cambiar esas sensaciones. Durante su edición de 'Supervivientes', las cosas no salieron como él esperaba, no lo pasó demasiado bien y los conflictos con sus compañeros fueron clave para hacer su estancia en la isla más complicada, haciendo que se sintiera bastante solo y aislado del grupo.
Su soledad fue clave para la audiencia, que no dudó en tomar partido. Para muchos, su capacidad de sobreponerse a esta soledad en una experiencia extrema fue clave para darle su apoyo, otros sintieron que aprovechaba esta situación para victimizarse y usarlo a su favor. Esto le valió muchas críticas en el pasado, pero también cuando se anunció su presencia en 'Supervivientes All Stars'.
Asraf llegó dispuesto a enfrentarse a todos los retos que le pusieran por delante, pero también a no olvidar sus experiencias pasadas, quién sabe si para evitar cometer los mismos errores. Ahora es un hombre distinto, aunque no ha pasado demasiado tiempo (su edición fue la de 2023) su vida sí que ha cambiado bastante, porque ahora es un hombre casado y tiene un hijo de poco más de un año fruto de su relación con Isa Pantoja.
Junto a ella y Albertito (el hijo que Isa tiene de su relación con Alberto Isla) ha formado una bonita familia, algo que seguro que no esperaba cuando se apuntó a su primer reality. Un 'Gran Hermano VIP' que no fue su primera incursión en televisión, pero que cambiaría su vida para siempre, porque allí conoció a Isa.
Aunque ya había aparecido en varios programas de televisión, 'Gran Hermano VIP 6' fue clave en la vida de Asraf Beno, tanto en lo personal como en lo profesional. En lo personal, porque allí conoció a quien actualmente es su mujer y el amor de su vida, en lo profesional, porque fue el trampolín que necesitaba para consolidar su carrera en televisión.
A este concurso llegó gracias al título de Míster Universo Mundial, un reconocimiento que obtuvo después de tomar la decisión de dedicar su carrera al mundo de la moda. Según se supo en su momento, habría tenido intención de estudiar enfermería, pero su verdadera vocación pudo más y fue la moda lo que más interesante le pareció. Compaginó sus sueños con otras profesiones, porque poder pagar las facturas es esencial, por eso trabajó en hostelería. "He trabajado de camarero desde los 18 años hasta los 21", contaba en sus redes sociales. Una profesión que dejó para dedicarse a su gran pasión: la moda.
Llegó a esta profesión tras haberse presentado a 'First Dates' con la intención de encontrar el amor, pero también de haber participado en 'Mujeres y Hombres y Viceversa' como pretendiente. Tras ganar el certamen de Míster Universo Mundial 2018, su vida cambió, porque le surgieron muchas más oportunidades. Todo ello a pesar de que este concurso no era el que todo el mundo pensaba, sino una gala a menor escala. Descubrirlo fue toda una sorpresa.
A pesar de ello, esta experiencia fue su gran salto y le abrió otras muchas puertas, por ejemplo, se formó en la Crew International School of Aviation para ser tripulante de cabina, lo que le empujó a trabajar durante un tiempo en un comercio de suplementación deportiva, para seguir ayudando en casa. En el año 2021, probó suerte en la música y sacó una canción y, meses después, una colaboración con DJ Ayman, aunque parece que no tuvo demasiado éxito en ese sector.
Lo último que se supo de sus planes de futuro es que se estaba preparando para ser policía nacional. "Esto no es una cosa fácil, no es de un día para otro, es un proceso, es una oposición y para mí, que no tengo hábito de estudio, me cuesta un montón, pero lo conseguiremos", decía en su momento, tras haber empezado poco a poco a familiarizarse con el temario.
Todas estas experiencias las ha ido conciliando con su vida personal, algo que no es nada sencillo, pues en 2025 nacía su hijo Cairo. Además, también lo ha compaginado con participaciones en televisión, porque 'Gran Hermano VIP' no solo le ayudó a conocer a su gran amor, también le abrió las puertas de otros realities, como 'La Casa Fuerte' (2020), 'Supervivientes 2023' o 'GH DÚO'. Junto a Isa, también ha participado en 'DecoMasters' (2026) y actualmente es uno de los participantes de la tercera edición de 'Supervivientes All Stars'.
Camarero, modelo, cantante, auxiliar de vuelo… son muchas las profesiones que ha probado Asraf Beno a lo largo de su vida y todas ellas le han aportado algo diferente en cada momento, aprendiendo de todas las experiencias que la vida le ha ido poniendo delante.