Supervivientes All Stars 21 septiembre 2026

El exmarido de Anabel Pantoja explica que qué siempre se le relacione con Anabel Pantoja le afectó en su relación con la última persona que estuvo

Ivana Icardi y Omar Sánchez han protagonizado una gran bronca en 'Supervivientes All Star' a raíz de del comentario que ha hecho la superviviente sobre Anabel Pantoja y la relación que mantuvo con Yulen Pereira cuando rompió su relación con su exmarido.

Omar se mostraba molesto con Ivana y le explicaba el motivo a Yulen: "Estoy cabreado y llevo pensándolo toda la noche, se lo voy a decir". Y momentos después le dejaba claro a su compañera que su comentario sobre Anabel Pantoja no le había hecho ninguna gracia: "¿Te parece bonito? ¿Por qué la nombraste?". "¿No puedo decir que cambió de ti a Yulen si fue lo que pasó?", recriminaba Ivana y este no dudaba en responder: "Si tú me tienes cariño a mí y sabes cómo lo pasé, yo no nombro esas tonterías". Pero la superviviente no entendía nada: "Lo que quieres hacer es dejarme mal como que me meto con una mujer que cambia de hombre, estamos en el siglo xxi, dije que yo no soy Anabel Pantoja que cambia de Omar a Yulen, soy Ivana". Pero Omar le quería dejar claro que para él es una ofensa y vivían un tenso momento en la playa.

Pero esto no se quedaba aquí, durante el 'Conexión Honduras', Sandra Barneda preguntaba a Omar por qué le sentó tan mal este comentario y él confesaba que "lleva un año pasándolo mal por temas como ese con su expareja porque siempre se le han dicho comentarios como ese", además de que "el que está concursando es él y no Anabel". Lo que provocaba la reacción de Ivana: "Me parece que te lo trajiste memorizado para quedar bien. Han pasado 84 años, hay que avanzar, a Yulen le dio completamente igual". Omar Sánchez: "No estoy enamorado de Anabel, no quiero que se me relacione siempre con ella" Pero Yulen quería dejar claro que esto no fue así: "No es lo mismo que se lo diga a Omar que a mí. Yo le dije a Ivana que me parecía una broma de mal gusto, que saque ese tema para reírse me parece de mal gusto".