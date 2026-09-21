Supervivientes All Stars 21 septiembre 2026

La superviviente ha cuestionado la actitud de la cantante con su hija y ha asegurado que hay comportamientos que, para ella, "son antinaturales"

Rosa Benito se ha mojado en 'Supervivientes All Stars 2026' al hablar de Isabel Pantoja y la relación que mantiene con sus hijos. En una conversación con Asraf Beno, yerno de la tonadillera, la superviviente no ha ocultado su opinión ante la distancia de la cantante con su hija, Isa Pantoja, y ha asegurado no entender la diferencia de trato respecto a su hijo mayor, Kiko Rivera.

Rosa, muy crítica con Isabel Pantoja: "No es normal" En una íntima conversación con Asraf, Rosa hablaba de su propia experiencia como madre y abuela y aseguraba que no consigue entender que Isabel Pantoja no haya estado junto a su hija en momentos importantes: "Lo que no entiendo yo, que he visto nacer a mis nietos, es que ella no haya estado al lado de su hija. Es que eso no es normal". Asraf, que ha vivido en primer persona las desavenencias entre madre e hija, lanzaba un afilado dardo: "Porque antes eres persona". Rosa decía entender que cada persona tiene derecho a expresar su sentir, pero iba un paso más allá y centraba su crítica en la manera en la que, según su percepción, Isabel se relaciona con sus dos hijos. "A Kiko, por ejemplo, lo protege muchísimo, muchísimo, y a Isa no le perdona nada. Y yo pues eso no lo entiendo", sentenciaba. La concursante quiso dejar claro que no se trata de juzgar la trayectoria profesional de la cantante, sino de diferenciar entre Isabel Pantoja como artista y su papel como madre. "Una cosa es que sea grandísima como artista y luego como madre... pues no la entiendo", explicaba.

Rosa también hacía referencia a la estrecha relación que Isabel mantuvo siempre con su propia madre para explicar por qué le resulta especialmente difícil comprender la situación actual que la tonadillera está viviendo con su hija Isa: "Ella tiene la cosa de su madre, que ella no ha dejado nunca a su madre, nunca. Que su madre ha ido con ella a todos los sitios", recordaba. Sus palabras no pasaban desapercibidas en plató. Sandra Barneda destacaba que Rosa se había "mojado" con sus declaraciones y Rosario Mohedano se mostraba de acuerdo con su madre, asegurando que tampoco entendía la actitud de Isabel Pantoja. El sufrimiento de Rosa Benito por su hija Rosario La conversación viraba entonces cuando Sandra Barneda recordaba cómo Rosa se había emocionado recientemente al reconocer que ella tampoco había hecho siempre las cosas bien. Rosario explicaba que esas palabras estaban relacionadas con situaciones del pasado que todavía le duelen a su madre y de las que se arrepiente: "Hay cosas que ella ha pasado y ha sido el interruptor, ella ha sido el interruptor para que esas cosas pasaran". La propia Rosario reconocía haber hablado de ello con su madre en más de una ocasión y aseguraba que ambas han aprendido de las experiencias que les ha puesto la vida por delante: "Con el tiempo ha visto lo que sufrió por tener, de repente, pues eso, mucha valentía en afrontar las cosas y, a lo mejor, si se hubiese frenado un poquito más hubiese sufrido menos".