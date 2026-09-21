El consejo de Sandra Barneda a Chiqui para superar los momentos "de bajón": "Yo lo hago"

Supervivientes All Stars 21 septiembre 2026

La presentadora se ha fijado en el llamativo look de la concursante y le ha dado un truco para afrontar los días más complicados en Honduras

Chiqui no está atravesando sus mejores días en 'Supervivientes All Stars 2026'. El cambio de localización no ha conseguido levantar el ánimo de la concursante, que además está teniendo serios problemas para alimentarse en Honduras. Durante una conexión en directo con Sandra Barneda, Chiqui reconocía que se encuentra "un poco de bajón" y la presentadora no dudaba en animarla. La concursante explicaba que la nueva localización del equipo Sol tampoco estaba siendo fácil. Mientras algunos de sus compañeros conseguían alimentarse con coco, Chiqui aseguraba que ni siquiera podía hacerlo porque lo vomita. "Yo me estoy alimentando del aire", decía con un toque de humor, aunque reconocía que la situación estaba siendo especialmente complicada para ella.

El truco de Sandra Barneda para levantar el ánimo Sandra Barneda se fijaba entonces en un detalle: el llamativo color rosa que había elegido Chiqui. La presentadora aprovechaba el look de la murciana para intentar levantarle el ánimo y darle un pequeño consejo. "¡Qué color más alegre! Está bien que lleves el rosa, me gusta, eso significa alegría", le decía Sandra a Chiqui para animarla, y relacionaba, además, el cambio de localización a mejor con un posible chute de energía para la concursante. Pero Chiqui no levantaba cabeza y no ocultaba que, pese a todos esos cambios, no estaba pasando por un buen momento. "Estoy un poco de bajón", reconocía.

Fue entonces cuando Sandra compartía con ella un pequeño truco personal para afrontar esos días en los que el ánimo no acompaña. "Te habrás puesto el color este tan fuerte porque para animarte, ¿no? Yo lo hago, ¿eh?", le comentaba la presentadora. Una confesión que provocaba la complicidad entre ambas y que Chiqui recibía con un "pues sí, pues sí", confirmando que la elección del color tenía precisamente esa intención. "Pues no estés de bajón, que tenemos una noche espectacular", le respondía Sandra, tratando de animarla. La desesperación de Chiqui: "Lo vomito todo" El estado de ánimo de Chiqui está muy relacionado con las dificultades que está encontrando para alimentarse en Honduras. Mientras sus compañeros del equipo Sol comentaban que estaban sobreviviendo prácticamente a base de coco, ella explicaba que lo vomita.