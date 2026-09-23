La falta de comida comienza a pasar factura en 'Supervivientes All Stars'. Los concursantes llevan días intentando adaptarse a unas condiciones especialmente duras y el hambre se ha convertido en una de sus mayores preocupaciones. Una situación que ha llevado a Chiqui al límite durante la conexión con Jorge Javier Vázquez.
La superviviente no ha podido evitar las lágrimas al reconocer lo mal que lo está pasando y explicar que intenta mantenerse fuerte por sus hijas. Sin embargo, lo que había comenzado como una conversación cargada de emoción ha terminado provocando las risas en plató después de que Chiqui resumiese su situación de una manera muy particular.
La inauguración de la Palapita ha permitido a los concursantes hacer balance de sus últimas horas en Honduras. Y sus caras hablaban por sí solas... Omar ha sido uno de los primeros en compartir la situación que están viviendo: "Llevamos sin comer 12 días, a base de coco algunos, porque otros no han podido comer nada, vomitando…".
A esto se suman la falta de energía, las dificultades para pescar, las tormentas o los insectos. Mientras algunos de los concursantes se lamentaban, Jorge Javier no podía evitar fijarse en la cara de Chiqui: "¡Ay, qué carita tiene! ¡Ay, Chiqui, hija!".
Esto ha sido suficiente para que la murciana se viniera abajo. "¡Lo estamos pasando muy mal! ¡Muy mal, de verdad!", ha reconocido rompiendo a llorar desconsoladamente. Aunque no podía controlar las lágrimas, una nueva preocupación se sumó a su estado: "Yo no me quiero poner así para que mis hijas no se pongan tristes", ha explicado antes de insistir en que esta vez la experiencia está siendo mucho más complicada de lo que esperaba.
Jorge Javier ha intentado calmarla, pero no ha querido crearle falsas expectativas: "Te podría animar, pero... todavía quedan muchas semanas". Chiqui, desesperada, le hacía entonces una particular petición: "Pues no sé, mándanos un jamón o algo, porque si no, no vamos a llegar ni a la cuarta semana".
Más allá de la broma, Chiqui volvía a incidir en que está totalmente al límite: "Yo no como ni coco, me estoy manteniendo del aire, Jorge", le ha soltado, pero Jorge Javier no ha podido evitar explotar de risa ante la desesperación de la concursante y ha recurrido al humor para intentar animarla: "Chiqui, ¿has pensado en mojar un poquito de pan en el aire?", le ha preguntado.
Lejos de no entenderlo, Chiqui ha recogido el guante del presentador y ha llevado la broma todavía más lejos: "Pues no lo sé, pero yo me considero ya una planta", ha respondido, para añadir: "Me alimento del aire, parezco una planta ya".