Supervivientes All Stars 25 septiembre 2026

Entre lágrimas, la hija del que fuera mayoral de Cantora reflexiona sobre su paso por el concurso y dedica unas palabras a sus compañeros antes de abandonar la aventura

Laura Cuevas ha sido la segunda expulsada de 'Supervivientes All Stars 3'. Tras la salida de Lola Ortiz -y la marcha de Alma Bollo por decisión médica del programa-, este jueves se enfrentaban tres auténticas guerreras -Yola Berrocal, Laura Cuevas y Rosa Benito-, de las cuales para una de ellas acabaría definitivamente su aventura. Todo esto tras la salvación de Asraf este martes.

Pasado el ecuador del programa, Jorge Javier ha conectado con la palapa de 'SV All Stars': "Ha llegado el momento, no lo podemos evitar más". En primer lugar, el presentador ha desvelado el nombre de la concursante que los espectadores, a través de la app de Mediaset Infinity, habían salvado. "Los espectadores de 'SV All Stars' han decidido que la concursante salvada sea... ¡Yola Berrocal!", ha señalado Jorge Javier. La concursante se ha llevado una tremendísima alegría, puesto que instantes antes se había emocionado mucho y esto ha supuesto para ella un impulso total. "Enhorabuena" o "felicidades", han sido algunas de las palabras que se ha escuchado decir entre sus compañeros.

La última expulsada de 'SV All Stars' rompe a llorar y hace autocrítica en su despedida: "Ojalá más concursantes desbocados como tú"

Esto ha dejado todo en un duelo frenético y definitivo entre dos concursantes: Rosa Benito y Laura Cuevas. "Termino aquí la aventura y me duele", ha dicho Rosa Benito, que se ha roto instantes antes de saber la decisión de la audiencia. "Salimos de dudas", ha anunciado Jorge Javier Vázquez, dando así paso al momento clave de la noche, desvelando el nombre de la elegida por la audiencia para que se salve y, como consecuencia, se supiera quién era la menos votada y abandonaría definitivamente República Dominicana.