Jorge Javier Vázquez interrumpe un debate en la palapa de ' Supervivientes All Stars ' porque le ha surgido una pregunta curiosa para Chiqui: "¿Me la vas a contestar?".

"Parece que no me conozcas", es la respuesta de la concursante. Y es que el presentador quiere saber quién le parece más atractivo de sus compañeros de edición.

Aunque a la superviviente le hace 'tilín' otra persona, finalmente se moja y señala a uno de ellos: "Está claro". Sin embargo, ella prefiere quedarse con otro de sus compañeros, asegura.

"Cuidado con él porque tiene un vicio...", le advierte el presentador. Es en ese momento en el que Chiqui, sin pelos en la lengua, confiesa cuáles son sus gustos en la cama provocando la carcajada tanto del plató, como del resto de supervivientes.

"¿Que te hagan la mirada del cocodrilo también?", le pregunta Jorge Javier. Cuando le explica María Jesús al oído qué significa, su sincera respuesta es: "Sí, claro. ¿Y a quién no?". Chiqui no tiene problema en explicar este concepto a la audiencia ante el desconcierto, sobre todo, de Rosa Benito. "¡Maravilloso, Jorge! Divino de la muerte, vamos", asegura la concursante.