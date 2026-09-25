Jorge Javier Vázquez interrumpe un debate en la palapa de 'Supervivientes All Stars' porque le ha surgido una pregunta curiosa para Chiqui: "¿Me la vas a contestar?".
"Parece que no me conozcas", es la respuesta de la concursante. Y es que el presentador quiere saber quién le parece más atractivo de sus compañeros de edición.
Aunque a la superviviente le hace 'tilín' otra persona, finalmente se moja y señala a uno de ellos: "Está claro". Sin embargo, ella prefiere quedarse con otro de sus compañeros, asegura.
"Cuidado con él porque tiene un vicio...", le advierte el presentador. Es en ese momento en el que Chiqui, sin pelos en la lengua, confiesa cuáles son sus gustos en la cama provocando la carcajada tanto del plató, como del resto de supervivientes.
"¿Que te hagan la mirada del cocodrilo también?", le pregunta Jorge Javier. Cuando le explica María Jesús al oído qué significa, su sincera respuesta es: "Sí, claro. ¿Y a quién no?". Chiqui no tiene problema en explicar este concepto a la audiencia ante el desconcierto, sobre todo, de Rosa Benito. "¡Maravilloso, Jorge! Divino de la muerte, vamos", asegura la concursante.
Este no es el único 'momentazo' de Chiqui durante la noche del jueves ya que, mientras Omar y Laura Cuevas tenían un rifirrafe en palapa porque el concursante acusa a su compañera de hablar demasiado sobre los Pantoja, el presentador le pregunta a Chiqui si conoce alguna canción de la tonadillera.
Sin más dilación, la superviviente se pone a cantar a pleno pulmón ante la atenta mirada de Isa Pantoja, quien no pude contener la risa. A quien parece no hacerle mucha gracia es a Rosa Benito, algo que ha percibido Jorge Javier quien no duda ni un segundo en imitar su gesto durante la actuación.
Otro de los momentos más divertidos ha ocurrido cuando el programa ha recordado cómo Chiqui ha decidido tomarse un baño matutino en 'topless' que ha "escandalizado" a su compañero Torres.
Y es que, con total naturalidad, la superviviente se metía en el agua "en pelotillas" sin importar quién hubiera delante. "Ahora después de 20 días me vas a decir tú a mí cómo yo me tengo que bañar aquí n la isla. Yo me baño como me da la gana, faltaría más", aseguraba.
Sin embargo, lo que su compañero le quería trasladar es que a él no le importa que se bañe como quiera, pero que no quiere verlas.
"Normalmente no me pilla nadie, que conste", señala en la palapa antes de concluir su intervención con un baile 'sexy'.