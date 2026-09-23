Ya sabemos quién es el concursante que se salva de la expulsión de este jueves. Tras las nominaciones del pasado jueves , y después de una nueva 'Liga de los Nominados' en donde Yulen Pereira consiguió salvarse, llegaba ' SV All Stars. Tierra de Nadie' este martes, en donde sabríamos quién se libra de esa expulsión —la segunda ya de esta tercera edición— tan temida el próximo jueves.

En primer lugar, María Lamela ha comunicado quién es el primer superviviente que continuaría nominado, enfrentándose así a la expulsión definitiva del próximo jueves. La concursante sería Yola Berrocal, cayéndole encima un enorme líquido negro.

Más adelante, ya al término del programa, la ceremonia de salvación ha continuado y, con los votos ya cerrados a través de la app de Mediaset Infinity, los tres que optaban todavía por salvarse hacían notar sus nervios.

Asraf no escondía que "después de tanto cambio", si le salvaran sería algo "increíble" para él. Rosa Benito, por su parte, señalaba que sería un subidón para ella: "Y si no, pues espero salvarme el jueves".