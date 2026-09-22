El gran cambio de Ivana Icardi tras todas sus operaciones estéticas: su antes y después

Supervivientes All Stars 22 septiembre 2026

Ivana Icardi nunca ha tenido problemas en contar las operaciones estéticas a las que se ha sometido y que le han ayudado a verse como siempre ha querido

El tiempo pasa para todos y es inevitable que muchas cosas cambien solamente por esto. En el caso de Ivana Icardi, el tiempo puede tener mucho que ver con su gran cambio físico, pero la mano humana es responsable de muchos otros, algo que ella no ha ocultado nunca y siempre ha compartido con sus seguidores, a pesar de que estas decisiones le han valido algunas críticas. Los cambios no siempre son fáciles de afrontar y, en un primer momento, sus seguidores se mostraban sorprendidos por ellos, señalando que había cambiado por completo y estaba irreconocible. Ella optaba por tomarse las cosas con humor, señalar que los cambios se los había hecho porque así lo había decidido ella y que se veía mejor, porque se había quitado varios complejos que tenía. Todas las operaciones estéticas de Ivana Icardi Una de las últimas operaciones a las que se ha sometido y que tenía lugar a principios de año ha sido una remodelación corporal. Ella misma compartía el proceso y la recuperación a través de sus redes sociales y el resultado puede apreciarse en su figura. Su intención era perder algo de peso, pero también tener la figura que quería. "Estoy superfeliz", explicaba tras el proceso. "Antes me veía totalmente recta, siempre me quejaba de mi cintura, ahora tengo una silueta natural y sobre todo armoniosa".

El aumento de peso que ha experimentado ha sido a causa de una suma de factores, "El objetivo de esto fue darme un regalo e impulsarme, ya que llevaba unos años de cambios, mudanzas, sedentarismo, estrés y hábitos poco saludables que sentí que me estaban pasando factura en el cuerpo". Ya pasó por algo similar tras regresar de 'Supervivientes', donde perdió casi 14 kilos y después los recuperó. En ese caso, tras pasar tanto hambre, no quiso privarse de nada al volver. "Hay una parte de mi cuerpo que es muy voluminosa y se me acumula toda la grasa, son los flancos, no se me van nunca", explicaba sobre los motivos para someterse a esta remodelación 360º. "El láser consigue derretir la grasa y sacarla para que la piel quede bien pegada al músculo y quedaré definida". Su intención también era tratar la zona de los glúteos, "Volumen hay, pero el peso, cuando no lo trabajas, pues cae".

Esta ha sido una de sus últimas intervenciones, pero también se ha sometido a otros retoques, siendo la nariz uno de los más destacables. Se operó hace años para poder respirar mejor, evitar roncar y corregir algunas consecuencias de los golpes recibidos durante el tiempo que jugó al baloncesto. También para que quedara más fina y recta y su rostro luciera más armónico. Además de la rinoplastia, en 2022 también se sometió a un aumento del volumen de los labios y a infiltraciones de ácido hialurónico, para que su piel se viera más tersa y sin arrugas. Nunca ocultó que se ha operado del pecho (a pesar de que ya tenía, quería más para sentir que su figura estaba más equilibrada por ser ancha de hombros), una operación con la que se quedó muy contenta. A través de su canal de mtmad también confirmó que se había hecho una bichectomía, una operación que tuvo lugar a finales de 2019 y con la que también quedó contenta. Ella siempre ha sido partidaria de cambiar aquello que no te gusta, siempre y cuando no se convierta en una obsesión. Se gustaba antes de operarse y se gusta también después. El recorrido televisivo de Ivana Icardi Ivana está acostumbrada a que todas las decisiones que toma estén rodeadas de cierta controversia, tal y como sucedió cuando decidió darse una oportunidad y apostar por su carrera como cantante. Ha aprendido a hacer oídos sordos a las críticas malintencionadas, algo que ahora le será mucho más sencillo porque se encuentra aislada de todo en 'Supervivientes All Stars'.