Supervivientes All Stars 22 septiembre 2026

Yola Berrocal lleva toda la vida trabajando como artista, pero no todo el mundo la conoce. Esto puede cambiar tras su paso por 'Supervivientes All Stars'

Podría decirse que contar con Yola Berrocal en un reality de televisión es algo desmoralizador, por lo menos si eres la competencia, porque ella ha ganado (casi) todos los realities en los que ha participado. Fue ganadora de 'Hotel Glam', de 'El Reencuentro' y de 'La Casa Fuerte'; el único que se le escapó fue 'Supervivientes' (participó en 2016, el ganador fue Jorge Díaz y ella quedó segunda), algo que parece tener intención de subsanar en esta edición de 'Supervivientes All Stars' de la que forma parte. Yola Berrocal lleva toda su vida dedicada al mundo del espectáculo, durante mucho tiempo como artista, como cantante y bailarina, delante de la cámara mostrando su talento, pero con el paso de los años ha sabido reinventarse y buscar nuevas oportunidades. Como representante de artistas, algo que hace desde Yola Berrocal Management, en el pasado estuvo como defensora de alguno de sus representados desde el plató, por lo que sabe cómo era el medio en el pasado, pero también se maneja estupendamente en el presente.

Estas son herramientas que no dudará en emplear, porque Berrocal viaja hasta Honduras con la firme intención de disfrutar la experiencia y demostrar que es más que capaz de enfrentarse a ella, pero seguro que también está entre sus planes poder levantar el premio que se le escapó entre los dedos la última vez. Fue una final bastante igualada y esta vez llega dispuesta a ganar. Los golpes que ha superado Yola Berrocal A pesar de que lleva años en televisión compartiendo sus experiencias, vivencias y desilusiones con algunas personas (como sus desencuentros con Sonia Monroy), no todo el mundo conoce en profundidad a Yola Berrocal, que ha convertido su rasgo físico más llamativo en parte de su marca. El logo de su empresa de representación juega con la similitud entre la B de su apellido y su exuberante figura. Sus grandes pechos se han convertido en parte de su esencia, algo que ella ha querido potenciar y, demostrando tener un gran sentido del humor, ha reflejado en su proyecto empresarial. No es para menos, llegar a tener esta figura le ha costado mucho dinero y también varias visitas al quirófano hasta que su aspecto ha sido el que ella quería. No fue fácil y por el camino se ha llevado varios disgustos.

Su pecho fue una de las grandes preocupaciones para su familia en la ocasión anterior que estuvo en 'Supervivientes'. El salto desde el helicóptero tiene sus riesgos y, para evitar que nada malo pudiera pasarle, ella lo hizo con tres sujetadores. Podría parecer una medida extrema, pero lo cierto es que años antes, Tatiana Delgado tuvo que enfrentarse a fuertes dolores y muchos problemas porque, al entrar al agua, lo hizo de manera incorrecta y el golpe provocó que una de sus prótesis se desplazara, teniendo que ser intervenida por ello. Yola ha pasado varias veces por quirófano para conseguir su talla actual, pero también para corregir algunos errores de otras cirugías. "La segunda vez me dejaron los pechos deformes", explicaba de lo que indicaba que para ella fue una experiencia traumática. Tuvo que operarse una tercera vez para que el pecho le quedara como ella quería, algo que siempre había deseado, desde niña cuando se colocaba naranjas para verse como su madre. El pecho no es lo único que se ha modificado, pues a lo largo del tiempo también se aumentó los labios, los pómulos y ha seguido haciéndose tratamientos para que su rostro luzca jugoso y no refleje el paso del tiempo. El sueño truncado de la artista Yola también ha confesado que tenía una espinita, un sueño que nunca había llegado a cumplir, pero le hubiera gustado: ser madre. La periodista señalaba si los desengaños amorosos que había vivido a lo largo de su vida tenían algo que ver y Yola respondía de manera afirmativa, matizando que, a pesar de ello, "He tenido opciones e iba a congelar óvulos, pero el tiempo pasa muy rápido y no ha podido ser".