Supervivientes All Stars 23 septiembre 2026

El concursante atraviesa uno de sus momentos más difíciles después de valorar seriamente si continuar o abandonar la aventura: su decisión, al descubierto

Asraf Beno ha afrontado en la gala de 'Supervivientes All Stars' que se ha emitido en Telecinco este martes su decisión más difícil. Tras el pasado domingo, en donde protagonizó varias broncas contra algunos de sus compañeros, el concursante acabó al límite y queriendo abandonar el reality. Pues bien, ya sabemos si la pareja de Isa Pi va a continuar o no.

Y es que después de una noche valorando si finalmente abandonaría o no Honduras, ha llegado el momento en el que Jorge Javier Vázquez ha conectado con él para hacerle la pregunta y que este responda: "Asraf Beno, ¿quieres abandonar 'Supervivientes All Stars'?". El concursante ha negado con la cabeza y su respuesta ha provocado un fuerte aplauso tanto en la 'palapita' como en el plató de 'SV All Stars'. Automáticamente, Asraf se ha roto: "Me lo he pensado bastante, nunca me había visto así", ha dicho un Asraf que reconoce que no se habría imaginado jamás el hecho de plantearse abandonar la aventura. Además, ha contado que la noche del domingo lo pasó "fatal": "Se me vino todo encima. A lo mejor me precipité en alguna ocasión, porque tenía miedo de volver a revivir eso sin haberlo vivido. Todo eso me hizo colapsar y me quería ir".

Asraf Beno toma una decisión sobre su continuidad en ‘SV All Stars’ y se rompe: “Nunca me había visto así”

Las reacciones se suceden tras la decisión de Asraf Pero fue al día siguiente cuando, según ha contado Asraf, tenía claro que no quería abandonar: "Nunca me lo perdonaría, por la gente que me apoya y que confía en mí". Posteriormente, Asraf ha recibido un abrazo tanto de su grupo como del otro, dejándonos una emotiva imagen apoyando todos al concursante. "Lo siento a mi familia y a la gente que me quiere y que se ha preocupado de esa manera. Gracias por hacerme vivir esta experiencia", ha señalado Asraf.

Las reacciones se suceden tras la decisión de Asraf