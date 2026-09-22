"Ponte a pensar en todas tus exnovias, traicionero", entonaba Ivana Icardi mientras él cantaba una canción y la concursante estallaba: "Tú te vas a morir de amor, que sufres tanto". Mientras él le recriminaba esto: "Sufro lo que me da la gana, no soy una falsa como tú que me voy liando con todo el mundo en los 'realities' para llegar al final".

Ivana Icardi y Omar Sánchez tuvieron un conflicto por el comentario de la superviviente sobre Anabel Pantoja y han vuelto a enfrentarse: "Después de la puñalada que me pegaste no quiero saber nada más de ti ".

Unas palabras del concursante que enfadaban mucho a Ivana: "Ubícate, yo me enamoro y hasta tuve una hija, a mucha honra, lo que tú hubieras querido y no te salió". Lo que dolía a Omar: "Te estás pasando tres pueblos que si yo quiero tener un hijo y no ha sucedido... tampoco digas que tienes una hija que es lo que me gustaría a mí, eso está feísimo, te estás metiendo conmigo porque no lo he podido tener". Pero ella le dejaba claro que no fuera por ahí y explicaba a lo que se refería: "Una cosa es una persona que no puede tener hijos por un problema y otra es Omar porque no le duran nada las relaciones, eso no es para victimizarse".

Tensión en 'La palapita' por lo ocurrido entre ambos

En 'La palapita', tras escuchar estas imágenes Ivana quería aclarar que no iba por donde llevó el tema Omar: "Quise decir que mis supuestas carpetas me nació mi hija y yo me enamoro de las personas donde me dé la gana". Pero Omar aseguraba que él percibió que su compañera quiso decir esto: "Se metió conmigo diciendo que estaba llorando por mi ex y cuando estábamos discutiendo dijo: 'Al menos yo tengo una hija y tú no'. Y ella sabe perfectamente que me hubiera encantado tener un hijo, es un golpe bajo".

Momento en el que Marta Peñate saltaba: "Te escuchamos, dijiste: 'Es lo que tú querrías haber tenido'. Aquí a nadie se le puede decir por qué ha tenido hijos o por qué no porque ella no tiene ni idea de por qué Omar no ha tenido hijos y estás hiriéndole sin querer". Aunque la capitana también quería destacar que las palabras de Omar tampoco habían estado acertadas.