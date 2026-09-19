Supervivientes All Stars 20 septiembre 2026

'La liga de nominados' provoca que uno de los nominados salga de la lista definitiva: ¿quién ha conseguido ganar estas importantes pruebas?

Asraf Beno, Rosa Benito, Yulen Pereira, Yola Berrocal y Laura Cuevas se han enfrentado a 'la liga de los nominados' de 'Supervivientes All Stars' en 'Conexión Honduras', después de salir como nominados provisionales en la gala del pasado jueves. En el que los cinco iban a poder disputar una primera prueba de la que dos de ellos se clasificaban para un segundo juego y el vencedor conseguía la ansiada inmunidad, lo que le sacaba directamente de la lista de nominados de esta semana.

Los cinco nominados provisionales se enfrentaban al primer juego, 'el desafío de Pitágoras', una complicada prueba que les hacía dar lo mejor de sí mismos y eran, en primer lugar Yulen Pereira y después Yola Berrocal, los que se clasificaban para el siguiente. Ambos se enfrentaban a un circuito de obstáculos, pero con una complicación más, llevar dos bolas en equilibrio sin que se cayeran al suelo. Y tras conseguir esta primera parte, el primero en llevar estas dos esferas por el arcade hasta el final del recorrido se proclamaba vencedor.

Yulen Pereira y Yola Berrocal empezaban muy concentrados el recorrido, siendo el esgrimista el que cogía ventaja aunque la superviviente le seguía muy de cerca. Pero había un punto de este circuito que se le terminaba complicado a Yola, lo que hacía que su compañero cogiera más ventaja, lo que provocaba que este, con mucho esfuerzo y concentración en la parte final del juego, terminase proclamándose ganador por segunda semana consecutiva de 'la liga de nominados' y con esto, Yulen Pereira salía de manera directa de la lista de nominados antes de abrirse la nominación.