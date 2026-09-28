Supervivientes All Stars 28 septiembre 2026

La concursante no ha podido contener las lágrimas al explicar por qué las palabras de Arkano le han dolido más que sus críticas

La relación entre Chiqui y Arkano ha dado un giro radical en 'Supervivientes All Stars 2026'. Si durante los primeros días parecían haber conectado, la convivencia ha terminado pasando factura y ahora se encuentran cada vez más distanciados. Tanto, que Arkano ha reconocido que Chiqui es actualmente la persona que peor le cae de la playa. Una afirmación que ha provocado un nuevo choque entre ellos, aunque esas palabras no han sido lo que más ha dolido a Chiqui. Tampoco que su compañero la considere “egocéntrica”. La superviviente ha terminado confesando ante Sandra Barneda, prácticamente entre lágrimas, que lo que realmente le ha hecho daño es escuchar a Arkano decir que no quiere mantener una amistad con ella cuando termine el concurso.

Chiqui y Arkano, cara a cara tras su distanciamiento Todo ha comenzado en la playa, cuando Marta Peñate ha comenzado a indagar sobre sus diferencias. Chiqui aseguraba ver “falso” a Arkano por haberse acercado a distintos compañeros durante el concurso, mientras que él reconocía estar “saturado” de ella. “A mí me saturan tus gritos y el ‘yo, yo, yo, yo’, que todo te lo llevas a ti”, le reprochaba Arkano. Una opinión que otros supervivientes han compartido en mayor o menor medida. "Amor, eres egocéntrica", decía Marta Peñate e Ivana confirmaba: “Chiqui, lo eres”. María Jesús reconocía que Chiqui “es muy protagonista”. La concursante, sin embargo, aseguraba no sentirse especialmente afectada por esa opinión: “Yo creo que no soy egocéntrica, pero bueno, que si soy egocéntrica, pues seré”. Sandra Barneda quería entonces saber qué era lo que verdaderamente le había hecho daño de todo lo ocurrido. Y Chiqui no dudaba en señalar el momento que más le había afectado.

Chiqui se emociona al hablar de su amistad con Arkano “A mí lo que me sentó fatal es que me dijera que no me quiere ni fuera. Ni como amiga, eso es lo que me sentó fatal”, confesaba. Arkano trataba de explicarle su postura: “¿Crees que como estamos ahora yo tengo ganas de estar contigo fuera? ¿De compartir contigo fuera?”. Para él, decir lo contrario habría sido precisamente no ser sincero: “Ser un falso sería decirte: ‘No, fuera podemos ser amiguitos’. Pero si estamos mal, tenemos cero ganas”. Chiqui entendía que era decisión de su compañero, pero reconocía que eso no hacía que le doliera menos. “Me parece genial. Es lo que tú piensas, pero eso a mí me sentó fatal”, insistía cada vez más emocionada y sin poder ocultar unas incipientes lágrimas. Sandra Barneda detectaba entonces que detrás del enfado había algo más. “Ahí te veo ciertamente vulnerable”, le decía antes de preguntarle directamente qué le estaba pasando. Chiqui guardaba silencio y terminaba emocionándose, sin poder responder durante unos segundos. “No puedes hablar”, observaba la presentadora. “Dentro de esa bravura que hay, yo sé que hay mucha fragilidad”.