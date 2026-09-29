La historia de Dulce con Isa Pantoja y Laura Cuevas: dos relaciones nacidas en Cantora

Supervivientes All Stars 29 septiembre 2026

Cantora fue escenario de hechos históricos, pero también de relaciones que han ido cambiando, como la de Isa Pantoja y Dulce o la de esta con Laura Cuevas

La vida de la familia Pantoja siempre ha despertado un gran interés, tal vez por lo mucho que Isabel ha querido proteger su intimidad y lo poco que se sabía de lo que sucedía de puertas para dentro en Cantora. Con el tiempo, eso cambió y poco a poco quienes vivieron en la finca han ido contando sus experiencias, tanto las buenas como las menos positivas, como está haciendo ahora Laura Cuevas en 'Supervivientes All Stars 2026'. El testimonio de Isa Pantoja fue uno de los que más sorprendió, aunque su hermano Kiko también quiso compartir buena parte de lo que pasó en esa casa. No solo los hijos de Isabel han ido relatando anécdotas y curiosidades, ayudando a crear una imagen más clara de cómo era su vida en el tiempo que compartieron, también trabajadores como Laura Cuevas y Dulce revelaron algunos detalles.

Durante el tiempo que coincidieron en la finca, se forjaron relaciones, vínculos fuertes que el tiempo ha ido desgastando, como sucedió entre Isa y Dulce, que durante mucho tiempo fueron un equipo inquebrantable. Ahora Laura acusa a Isa de haberse olvidado de quien en su día fue su niñera y que tanto la protegió, de "abandonarla", pero ¿qué pasó entre ellas? La historia de Dulce con Isa Pantoja y Laura Cuevas Dulce Delapiedra fue la niñera que se encargó de cuidar a Isa Pantoja desde que era pequeña. Ella le acompañó en sus peores momentos en Cantora, aquellos que con el tiempo Isa ha ido relatando y los que le hacían sentir poco querida o que no era tratada del mismo modo que su hermano. Dulce estuvo a su lado cuando se supo que estaba embarazada de su primer hijo y fue quien le acompañó cuando tomó la decisión de marcharse de Cantora.

Con el tiempo, Isa fue distanciándose de su familia y contando algunas cosas que había vivido, esto dio pie a que Dulce también hiciera lo propio, relatando desde su punto de vista algunos momentos que había vivido junto a su niña, como se refería a ella. Su relato de algunos de los momentos vividos durante el embarazo de Isa era estremecedor, acusando a la familia de querer tener a la joven encerrada y aislada de todos. "Durante el embarazo nos quedamos allí las dos encerradas", contó en '¡De viernes!' en 2024. "Yo cuidé a mi niña durante su embarazo y después a su hijo muchos años, yo he criado también a ese niño. Quiero dejar claro que yo les he cuidado sin cobrar ni un duro, que ellos han dicho que yo les cuidaba porque me pagaban y eso es completamente mentira". Con el paso del tiempo, Isa y Dulce también se fueron distanciando, algo que explicaba la propia Isa durante una de las entrevistas concedidas por ella a '¡De viernes!'. Ahora mismo Isa no se encuentra en su mejor momento a nivel anímico, el nacimiento de su segundo hijo ha coincidido con un momento crítico en la relación con su madre. Ella pensaba que podrían acercar posturas, pero su madre dejó de responderle los mensajes y después descubrió que su madre había retomado la relación con su hermano y no con ella, y le dolió. Este tema podría ser parte del motivo por el que su camino se ha ido distanciando del de Dulce, "Hay cosas que no permito", explicaba Isa. "Necesito que deje atrás el tema de mi madre y de Cantora porque no le beneficia". Aclaraba, eso sí, que no había sucedido nada entre ellas, "no pasó nada grave, es ley de vida. Yo ya he hecho mi vida. Ella me ayudó mucho con mi primer hijo y, ahora con Cairo, quiero hacerlo a mi manera con mi pareja y establecer mis límites". Aseguraba en esa misma entrevista que la echaba mucho de menos, pero que quería tener con ella una relación "más sana con ella, de respeto, convivencia y menos acaparadora".