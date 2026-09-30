Víctor Janeiro se ha enfrentado en el famoso 'puente de las emociones' de 'Supervivientes All Stars' a algunos de los episodios de su vida más importantes. El hermano de Jesulín de Ubrique ha roto a llorar en varias ocasiones, dejando confesiones que no han pasado desapercibidas y protagonizando momentos únicos y muy emotivos. Todo esto después del pasado puente de las emociones de Rosa Benito , que nos dejó momentos también irrepetibles.

En primer lugar, Víctor Janeiro ha hablado sobre su familia, recordando "momentos muy bonitos" y sin poder evitar emocionarse, sobre todo al acordarse de su madre, sin poder articular apenas ninguna palabra: "Los echo mucho de menos".

El concursante de 'SV All Stars' ha señalado además que, como el pequeño de cuatro hermanos, fue "muy mimado": "Siempre me tienen a mí presente... eso te refleja la infancia que hemos tenido y cómo nos hemos criado. Estoy muy orgulloso de ellos".

Posteriormente, Víctor Janeiro ha hablado sobre todo lo relacionado con su hermano Jesulín de Ubrique y la relación que mantuvo este con Belén Esteban: "La fama en Jesulín apareció muy temprana... nunca perdimos nuestros sueños, pero nos encontramos en un mundo que nos desbordaba".

Víctor Janeiro, tajante con Belén Esteban

"Y llegó Belén", ha señalado Víctor Janeiro, que la recuerda como "una chavala normal, humilde, de barrio y encantadora". Además, ha hablado sobre su sobrina: "Una niña preciosa". No obstante, fue después, cuando lo dejó Belén Esteban con su hermano, cuando esta "cogió un camino más difícil: atacar a la vida de mi hermano y a la vida de toda la familia".

"Hemos sufrido mucho. Lo que más me duele es el daño que sé que ha pasado mi madre. Mi madre es una sufridora. Es el camino más fácil... y se buscó su vida. Ganó mucho dinero a costa de mi hermano y esa es la realidad", ha subrayado, reconociendo que le duele "como hermano y como hijo", volviendo a mencionar lo mucho que ha sufrido su madre por ello.