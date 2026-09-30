Víctor Janeiro se ha enfrentado en el famoso 'puente de las emociones' de 'Supervivientes All Stars' a algunos de los episodios de su vida más importantes. El hermano de Jesulín de Ubrique ha roto a llorar en varias ocasiones, dejando confesiones que no han pasado desapercibidas y protagonizando momentos únicos y muy emotivos. Todo esto después del pasado puente de las emociones de Rosa Benito, que nos dejó momentos también irrepetibles.
En primer lugar, Víctor Janeiro ha hablado sobre su familia, recordando "momentos muy bonitos" y sin poder evitar emocionarse, sobre todo al acordarse de su madre, sin poder articular apenas ninguna palabra: "Los echo mucho de menos".
El concursante de 'SV All Stars' ha señalado además que, como el pequeño de cuatro hermanos, fue "muy mimado": "Siempre me tienen a mí presente... eso te refleja la infancia que hemos tenido y cómo nos hemos criado. Estoy muy orgulloso de ellos".
Posteriormente, Víctor Janeiro ha hablado sobre todo lo relacionado con su hermano Jesulín de Ubrique y la relación que mantuvo este con Belén Esteban: "La fama en Jesulín apareció muy temprana... nunca perdimos nuestros sueños, pero nos encontramos en un mundo que nos desbordaba".
"Y llegó Belén", ha señalado Víctor Janeiro, que la recuerda como "una chavala normal, humilde, de barrio y encantadora". Además, ha hablado sobre su sobrina: "Una niña preciosa". No obstante, fue después, cuando lo dejó Belén Esteban con su hermano, cuando esta "cogió un camino más difícil: atacar a la vida de mi hermano y a la vida de toda la familia".
"Hemos sufrido mucho. Lo que más me duele es el daño que sé que ha pasado mi madre. Mi madre es una sufridora. Es el camino más fácil... y se buscó su vida. Ganó mucho dinero a costa de mi hermano y esa es la realidad", ha subrayado, reconociendo que le duele "como hermano y como hijo", volviendo a mencionar lo mucho que ha sufrido su madre por ello.
"A una madre no se le puede hacer daño nunca. Creo que ahora está todo en un momento muy bueno, mi hermano es muy feliz, tiene su otra familia y le deseo lo mejor", ha añadido Víctor Janeiro, deseándole lo mejor a Belén Esteban. En cuanto a su sobrina, Víctor recalca que, desde la familia, la tienen muy presente, además de confesar que le gustaría que conociera en persona a sus hijos: "Aunque sé que se hablan...".
Además, Víctor Janeiro ha recalcado que ahora que es padre entiende muchas cosas y su hermano se ha perdido muchos momentos de crecimiento de la hija que tiene en común con Belén Esteban.
Más adelante, Víctor Janeiro ha avanzado hasta un peldaño en donde le ha tocado hablar sobre todo lo relacionado con el toreo y la fama, recordando en este último punto su pasado en 'Supervivientes', entonces llamado 'Aventura en África', emitido en el año 2005 y donde se alzó con la victoria.
Y no podía faltar hablar de Beatriz Trapote, su mujer desde hace 20 años, y de la famosa entrevista en donde conoció a la colaboradora: "Jamás pensé que podía ser la mujer de mi vida y que me diera esos tres hijos maravillosos que me ha dado". "Lo más importante es la familia que me ha dado. Ahí ya muero...", ha subrayado, deshaciéndose en palabras hacia ella y asegurando que está "muy enamorado de ella".