Supervivientes All Stars 30 septiembre 2026

La decisión de la audiencia provoca una inesperada reacción y deja la próxima expulsión entre tres concursantes

Como cada martes en 'Supervivientes. Tierra de Nadie', una nueva salvación ha tenido lugar en el programa de Telecinco. Salvación que ha quedado marcada por la reacción de una concursante, que se ha quedado estupefacta al ver quién se ha librado de la expulsión de este jueves.

Tras la salvación de este domingo de Yola Berrocal en 'La Liga de los Nominados', Ivana Icardi, Yulen Pereira, Arkano y Asraf han llegado a este martes en calidad de nominados y con la esperanza de seguir en el concurso... pero eso no les ha librado de verse las caras en la ceremonia de salvación. "Ya estamos listos para saber quién se salva esta noche. Los cuatro quieren continuar y uno de ellos ya está salvado", ha anunciado María Lamela, para dar paso, ahora sí, a descubrir quién de ellos sería el que seguiría nominado de cara a la expulsión del jueves.

'SV All Stars' sorprende con su última salvación: una concursante se queda sin palabras y la expulsión queda entre tres supervivientes

El primero de ellos ha sido Arkano, seguido posteriormente de Ivana Icardi. Finalmente, la salvación ha estado entre Yulen Pereira y Asraf Beno: "El tercer superviviente que continúa nominado y se enfrentará a la expulsión del próximo jueves es... ¡Yulen Pereira!". Así ha reaccionado Asraf Beno tras salvarse Esto se traduce en que Asraf Beno, una vez más, ha sido el salvado por la audiencia (hay que recordar que la semana pasada le ocurrió exactamente lo mismo, después de una de las noches más complicadas para él desde que comenzó su aventura en Honduras y consiguiendo salvarse de la expulsión).